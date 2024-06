Bricolage del Cuore, i negozi Leroy Merlin di Catania rinnovano gli spazi di Casa Betania

Grande successo a Catania per l’edizione 2024 dell’iniziativa di impatto positivo dell’azienda multispecialista per il miglioramento della casa

Sette camere da letto completamente rinnovate, una stanza dei giochi dove i bambini possono divertirsi, tinteggiata e arredata con cura. Anche il bagno è stato modernizzato e arredato con nuovi elementi, così come la cappella interreligiosa, ora accogliente e rinnovata. Lo spazio esterno ha subito una trasformazione totale, con l’aggiunta di vasi decorativi, un gazebo per momenti di relax all’aperto e una piccola piscina progettata per il divertimento dei più piccoli. Qui, gli ospiti di Casa Betania possono trovare rifugio e sostegno, vivendo in un ambiente sereno che supporta il loro percorso di ricostruzione e speranza.

La mission di Casa Betania

Casa Betania nasce con l’obiettivo di offrire rifugio a donne in fuga da tratta, sfruttamento e matrimoni forzati, o in cerca di un futuro migliore per sé e i propri bambini. Questo progetto di co-housing sociale si rivolge a nuclei monoparentali, formati da mamme e bambini, situati a Catania. Gestito dal Centro Astalli, Casa Betania è stata inaugurata nel novembre 2023, grazie a una parte di una struttura donata in comodato d’uso dalla diocesi di Catania. La casa offre un ambiente sicuro e accogliente, dove le donne possono ricostruire le loro vite e trovare supporto per un nuovo inizio. Ad oggi la struttura ospite 3 mamme e 5 bambini.

Bricolage del Cuore

È questo il risultato dell’impegno dei collaboratori dei negozi di Leroy Merlin di Catania Fontanarossa e Catania Belpasso in occasione dell’edizione 2024 di Bricolage del Cuore, il progetto di volontariato d’impresa ideato dall’azienda multispecialista nel 2013 per contrastare la povertà abitativa e sostenere le comunità locali. I lavori del Bricolage del Cuore si sono svolti per diversi giorni e si sono conclusi il 15 giugno e hanno coinvolto un totale di 37 persone, tra cui 17 appartenenti a Leroy Merlin e 20 esterni all’azienda, che hanno manifestato il desiderio di fare la propria parte per la realizzazione di questo progetto. Nello specifico i lavori effettuati includono la tinteggiatura, la sistemazione e l’arredamento dell’immobile in modo da renderlo più accogliente, confortevole e personalizzato. Bricolage del Cuore è solo una delle tante attività con cui Leroy Merlin Italia si impegna ad ingaggiare la comunità locale per garantire a ciascuno il diritto a una casa ideale, generando un impatto positivo sull’ambiente e sulla società. L’ingaggio della comunità rappresenta una delle cinque sfide della Strategia 2024-2026 attraverso la quale l’azienda si pone l’obiettivo di generare valore condiviso insieme alle comunità locali, portando benefici nei territori in cui opera. Grazie a questi preziosi interventi, l’associazione ha potuto beneficiare del contributo di Leroy Merlin Italia, che ha contribuito a migliorare i luoghi che ospitano le comunità in cui l’azienda opera. “Per il Bricolage del Cuore di quest’anno, abbiamo deciso di unire le forze dei due negozi di Catania e di collaborare con una realtà locale che incarna perfettamente il significato del nostro progetto solidale: contrastare la povertà abitativa. Questa collaborazione ci permette di amplificare il nostro impatto positivo sulla comunità, lavorando insieme per migliorare le condizioni di vita delle persone in difficoltà. Siamo orgogliosi di poter contribuire con il nostro impegno e le nostre risorse a creare spazi più sicuri e dignitosi per chi ne ha più bisogno. Siamo orgogliosi di poter dare il nostro contributo, donare materiale utile a rendere più confortevoli gli spazi della casa e dedicare alcune ore del nostro tempo per allestire le stanze comuni e non, in modo da renderle più accoglienti e colorate. Con i nostri prodotti e con le nostre competenze, diamo anche noi un piccolo contributo, insieme alle comunità locali, a combattere la povertà abitativa”, hanno dichiarato Lucia Fagone Buscimese e Luigi Maldera, Store Leader dei negozi di Catania

Chi aderisce all’iniziativa

All’iniziativa Bricolage del Cuore aderiscono tutti i 52 negozi dell’azienda, coinvolgendo clienti, comunità, istituzioni e fornitori, talvolta unendo le forze di più negozi per un’unica iniziativa. Le persone, accomunate dalla forte volontà di contrastare la povertà abitativa e di valorizzare i beni comuni e l’habitat, si uniscono in un grande gesto volontaristico e diffuso con l’obiettivo di donare un progetto di ristrutturazione a chi ne ha più bisogno e allo stesso tempo sensibilizzare e influenzare positivamente anche il comportamento degli altri, innescando così un circolo virtuoso.

“Penso che questo progetto sia estremamente utile e generoso verso realtà come la nostra, che altrimenti dovrebbero fare tutto con le proprie forze. Spesso, come nel nostro caso, dando priorità ad altre esigenze della casa, non riusciamo ad “abbellire” e rendere confortevoli gli spazi e gli ambienti in cui operiamo. È fondamentale che mamme e bambini possano vivere in un ambiente piacevole e sano, che favorisca il loro benessere e la loro serenità. Per questo motivo, siamo profondamente grati a Leroy Merlin per aver donato materiali e tempo per rendere più accoglienti gli spazi della nostra Associazione. Il loro contributo non solo ha migliorato l’estetica degli ambienti, ma ha anche creato un contesto più sicuro e confortevole in cui le famiglie possono crescere e prosperare”, ha commentato Francesca di Giorgio, coordinatrice del Centro Astalli e responsabile di Casa Betania.

