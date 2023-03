Bruce Willis riappare in pubblico dopo l’annuncio della malattia

Bruce Willis è riapparso per la prima volta in pubblico a Santa Monica dopo l'annuncio della grave malattia da parte della famiglia

Sorpresa a Santa Monica, comune di Los Angeles in California. Bruce Willis, infatti, è riapparso in pubblico, immortalato in giro per la cittadina per la prima volta dall’annuncio della malattia effettuato dalla famiglia della star di Hollywood. Tuta sportiva e cappellino di lana, Bruce Willis è apparso nelle foto pubblicate su alcuni media britannici e americani accanto ad alcuni amici.

La malattia di Bruce Willis

Affetto da demenza fronto-temporale, Bruce Willis sta vivendo mesi drammatici a causa di condizioni fisiche sempre più precarie per via del peggioramento della patologia. L’uomo, dopo l’afasia, faticherebbe adesso a riconoscere le persone a lui più care, che non riuscirebbero più ad avere normali conversazioni con lui.