Brucoli, riapre a tempo il sottopassaggio ferroviario

Continua a slittare la conclusione dei lavori e così il sindaco di Augusta ha deciso di riaprire il sottopasso provvisoriamente: “Si tratta di una via di fuga importante per la frazione”

BRUCOLI (SR) – Il sottopassaggio ferroviario di Brucoli, frazione marinara di Augusta, è stato riaperto provvisoriamente con un’ordinanza del sindaco di Augusta. I lavori dell’infrastruttura, commissionati da Rete Ferroviaria Italiana (RFI) ed iniziati nel 2020, si sarebbero dovuti concludere lo scorso anno ma poi sono stati prorogati al giugno di quest’anno. Tuttavia non è stata rispettata nemmeno quest’ultima scadenza.

I motivi del perdurare dei lavori sono stati dovuti dapprima alla pandemia e successivamente a problemi connessi al vicino passaggio del gasdotto ed alla regimentazione delle acque. Detti problemi hanno comportato alcuni cambiamenti al progetto iniziale che si stanno mettendo in pratica in questi giorni.

Tuttavia, in piena stagione balneare, il perdurare dei lavori sta creando non pochi problemi a chi si vuole recare a Brucoli. Inoltre il sindaco ha preso atto che sussiste un grave pregiudizio alla sicurezza pubblica in caso di emergenze legate a fenomeni naturali e di evacuazione della popolazione. Per tale motivo è stata disposta l’ordinanza sindacale n.32 del 3 agosto 2023 avente per oggetto “L’apertura provvisoria del sottopasso di Brucoli”.

In precedenza l’Amministrazione comunale ha avuto dei ripetuti incontri con i rappresentanti di RFI e Italgas Reti per risolvere con la massima celerità le controversie che impediscono la ripresa dei lavori e l’apertura del sottopassaggio ferroviario e porre in atto le azioni necessarie a ristabilire in tempi rapidi la viabilità a tutela dei dell’incolumità e degli interessi della collettività.

L’ordinanza prevede l’apertura provvisoria del sottopasso di Brucoli in un solo senso di marcia nella sola direzione da Brucoli alla Strada Provinciale n.57 con le seguenti limitazioni: Senso unico di marcia in direzione SP 57; Limitazione agli autoveicoli di massa non superiore a 3.5 tonnellate; Limitazione della velocità a 30km/h; Obbligo di precedenza; Divieto di transito in caso di pioggia; Pericolo generico. L’ordinanza ha efficacia limitata e provvisoria per necessità urgenti in materia di protezione civile, salvo nuova rideterminazione degli interessi pubblici prominenti e perde la sua efficacia con la successiva ordinanza.

Compito della direzione dei lavori di RFI porre in essere tutta la segnaletica necessaria di cantiere relativamente alle citate prescrizioni. “Abbiamo disposto quest’atto dopo diverse interlocuzioni con tutti gli attori coinvolti che ringrazio in questa vicenda che hanno risposto alle nostre chiamate e sollecitazioni rifacendo il manto stradale e apponendo la segnaletica. – ha dichiarato sul proprio profilo social, il primo cittadino, Giuseppe Di Mare – . Riapriamo una via di fuga importante per Brucoli assumendoci personalmente le responsabilità e, chiediamo a ciascuno di voi di mantenere un giusto comportamento”.

I lavori del sottopasso fanno parte di un ampio progetto che prevede la realizzazione di due sottovia, uno a Castelluccio e l’altro a Brucoli, con le relative vie di collegamento per la soppressione dei due passaggi a livello della linea Bicocca-Siracusa in Comune di Augusta. Il sottovia di Castelluccio è stato ultimato ed aperto nel marzo dello scorso anno per un costo complessivo di 7 milioni di euro.