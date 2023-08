Terribile incidente a Messina: coinvolto un monopattino, due bambini ricoverati

L'impatto tra una Toyota e un monopattino ad angolo con via Roosvelt: due bambini sono finiti in ospedale con uno in condizioni serie

Bruttissimo incidente a Messina.

Due bambini, infatti, sono ricoverati in ospedale dopo essere stati coinvolti nel sinistro avvenuto in via La Farina ad angolo con via Roosvelt.

Uno dei due è più grave (in codice rosso), ma fortunatamente secondo le prime informazioni non sarebbe in pericolo di vita.

Un’auto si sarebbe scontrata con un monopattino

Secondo le prime ricostruzioni, vi sarebbe stato un impatto tra un’auto, una Toyota, e un monopattino.

Nello scontro il vetro anteriore della vettura si sarebbe danneggiato.

Sul posto gli agenti di polizia municipale intervenuti per i rilievi, con i minori sono stati trasportati al più vicino ospedale.