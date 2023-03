Brutto incidente nel messinese: scuolabus contro auto, ferito un giovane

Lo scontro frontale è avvenuto a Terranova. Incerte le cause.

Un impatto frontale, questa mattina alle 8 a Terranova (ME), tra uno bus scolastico e un’autovettura per poco non è finito in tragedia. Ad avere la peggio un giovane originario di Caprileone. Incerte ancora le cause che hanno portato la Audi TT condotta da un uomo a scontrarsi violentemente contro un pullman adibito al trasporto di studenti da Torrenova a Sant’Agata Militello. Sul posto, per effettuare i rilievi i carabinieri della compagnia di Sant’Agata Militello ed i vigili del fuoco di Sant’Agata. Il traffico è rimasto bloccato per qualche ora in attesa della rimozione dei mezzi e la pulizia della sede stradale.