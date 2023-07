In Cina una statua gigante di Buddha è stata data alle fiamme

In Cina è stata incendiata una gigantesca statua di Buddha, le immagini del video lasciano senza fiato soprattutto per questo grave danno al culto e alla cultura

In Cina è stata incendiata una gigantesca statua di Buddha, le immagini del video lasciano senza fiato soprattutto per questo grave danno al culto e alla cultura.

Non solo la statua di Buddha ma anche il tempio

L’incendio che ha gravemente danneggiato la statua di Buddha in Cina, nella provincia di Gansu, ha raggiunto anche il tempio a fianco, radendolo quasi al suolo come si può notare dal video. Giusto l’anno scorso – come riporta Indipendent – pare che sia stato installato un sistema antincendio proprio per salvaguardare l’opera buddista. La statua è una riproduzione dell’originale, che risale al 425d.C., costruita nel 1998.