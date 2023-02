Butera rilancia il servizio di trasporto per i disabili

L’obiettivo è agevolare la mobilità dei beneficiari e pervenire all’integrale sviluppo della persona rimuovendo gli ostacoli che gravano sui portatori di handicap, sostenendo e sviluppando l’autonomia individuale dei soggetti

BUTERA (CL) – Il Comune ha pubblicato sull’Albo pretorio del sito istituzionale il verbale di approvazione del servizio di trasporto per disabili per gli anni 2023/2025. Per assicurare il servizio è stata prevista la somma di 54.000 euro.

Il Municipio ha diramato anche un Avviso di manifestazione di interesse da parte di Organizzazioni di volontariato e Associazioni di promozione sociale per effettuare il trasporto. Il servizio, in particolare, verrà erogato per gli accompagnamenti presso il centro di riabilitazione Casa Rosetta di Riesi, per effettuare visite mediche e per partecipare ad attività ricreative.

Il trasporto così garantito dal Comune ai fini di agevolare la mobilità dei beneficiari ha lo scopo, più in generale, di pervenire all’integrale sviluppo della persona, rimuovere gli ostacoli che aggravano le disabilità e sostenere e sviluppare l’autonomia individuale per un inserimento completo nella vita sociale. Raggiungere questi obiettivi consente ai soggetti di cui trattasi, non solo l’opportunità di ricevere le cure necessarie ma al contempo di vivere un momento di socialità fuori dalle mura domestiche.

Il servizio è stato affidato all’associazione Croce d’oro di Butera, il cui mandato è scaduto lo scorso 2 febbraio. Avendo l’Associazione assicurato il servizio secondo i criteri di economicità, efficienza ed efficacia, il Comune, al fine di evitare l’interruzione di un servizio fondamentale rivolto a persone fragili, ritiene opportuno “consentire il prosieguo dello stesso senza interruzione sino alla conclusione della procedura ad evidenza pubblica, quando si potrà procedere all’affidamento del servizio ad Enti del terzo settore mediante la stipula di apposita convenzione”.

Con avviso di manifestazione di interesse, quindi, il Comune si rivolge alle organizzazioni di volontariato e alle associazioni di promozione sociale che siano in possesso di una serie di requisiti: tra gli scopi dell’associazione richiedente dovrà rientrare anche l’attività di trasporto sociale; garantire lo svolgimento delle attività di trasporto sociale in ragione del numero dei mezzi e della disponibilità di volontari dell’associazione; esperienza nel settore; avere in dotazione almeno un mezzo per il trasporto disabili; osservanza di tutte le disposizioni di legge in materia di assicurazioni per gli infortuni, una sede associativa nel territorio comunale, assenza di cause ostative e possesso dei requisiti di moralità professionale per contrattare con la Pubblica amministrazione, così come previsto dall’art. 80 del Dlgs 50/2016.

A ciascuno di questi requisiti il Comune assegnerà un punteggio, destinando il servizio all’Ente che otterrà il punteggio più alto. La domanda va presentata entro il 18 febbraio.