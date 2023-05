Caccia da combattimento precipita vicino autostrada trafficata a Saragozza VIDEO

Il volo di un F18 durante una manifestazione per poco non si trasforma in tragedia.

Spaventoso incidente in Spagna, precisamente nei cieli di Saragozza, dove, alle 12.10 di oggi, sabato 20 maggio 2023, come confermato da fonti della Guardia Civil spagnola, un caccia da combattimento F18 si è schiantato sulla base aerea dell’importante città iberica.

Palla di fuoco

Spettacolare l’esplosione, con una gigantesca palla di fuoco levatasi in prossimità di un’autostrada molto trafficata. Per fortuna, a restare illeso, grazie all’espulsione del seggiolino, è stato il pilota, che comunque è stato trasportato in ospedale avendo riportato lesioni alle gambe. Il velivolo stava sorvolando la zona in occasione di una manifestazione.