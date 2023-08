Tragedia di Ferragosto, cadavere di 11enne scomparsa trovato nel torrente Meria

Si sarebbe tuffata nel torrente della provincia di Lecco senza saper nuotare e non sarebbe più riemersa.

Italia sotto shock per l’ennesima tragedia che coinvolge una giovanissima: è stato trovato al centro della foce del torrente Meria il cadavere della bambina di 11 anni scomparsa nel giorno di Ferragosto a Mandello Del Lario, in provincia di Lecco.

Il corpo si trovava a 20 metri di profondità nelle acque del lago di Como.

Cadavere di bambina scomparsa trovato nel torrente Meria

Dopo ore di intense ricerche, purtroppo, il corpo dell’11enne è stato trovato in prossimità della foce del torrente. Il ritrovamento è stato effettuato dal gruppo di sommozzatori di Torino a circa 7/8 metri a sinistra rispetto a dove era stata vista sparire.

L’acqua più limpida, anche a causa della minore quantità di gente e di barche che si trovava nella zona, di oggi ha permesso il ritrovamento del cadavere. Le altre due bambine che erano insieme all’11enne in acqua ieri pomeriggio erano state salvate da due ragazze italiane che si trovavano sul posto.

La ricostruzione

Da ricostruire la dinamica della tragedia conclusasi con il ritrovamento del cadavere dell’11enne, di origine senegalese. La piccola si sarebbe tuffata nelle acque del torrente, senza saper nuotare, e purtroppo non sarebbe più riemersa. Le sorelline e un’amica della bimba, fortunatamente, sono state salvate. Per l’11enne, però, non c’è stato nulla da fare.

Foto e video dei vigili del fuoco