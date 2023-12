Cadavere di 77 anni trovato chiuso in baule, scatta il sequestro: sarà effettuata l’autopsia

Il corpo senza vita della 77enne sarebbe stato scoperto dal figlio all'interno della camera della madre. Sarà effettuata l'autopsia.

Il cadavere di una donna di 77 anni, Concetta Infante, è stato ritrovato all’interno di un baule e sigillato con del nastro adesivo. La macabra scoperta è avvenuta a Mondragone, in provincia di Caserta.

Secondo le prime informazioni, la donna sarebbe deceduta da almeno un mese e il corpo senza vita – in avanzato stato di decomposizione – sarebbe stato scoperto dal figlio all’interno della camera della madre.

In corso le indagini

La 77enne viveva in casa in compagnia di un’altra figlia. Nell’abitazione si sono presentati i carabinieri della Compagnia di Mondragone che hanno provveduto ad avviare le indagini per fare luce sull’accaduto.

Le stesse sono coordinate dalla Procura di Santa Maria Capua Vetere. Il corpo della donna è stato sequestrato e trasferito per essere successivamente sottoposto all’autopsia.