Cade in casa e non può rialzarsi, i vicini chiamano i soccorsi: arrivano i vigili del fuoco

La malcapitata è stata raggiunta dai vigili del fuoco. La donna avrebbe anche rimediato una frattura in occasione della caduta.

Una donna di 60 anni di Favara è stata protagonista di un incidente domestico nella sua abitazione. Secondo una prima ricostruzione dei fatti, la signora sarebbe scivolata in casa e non sarebbe stata più in grado di rialzarsi.

La sorella, con la quale condivide l’abitazione, è allettata e non può muoversi. Ad accorgersi dell’accaduto sarebbero stati i vicini di casa, i quali avrebbero sentito le urla delle due donne bloccate nell’abitazione.

I soccorsi

Sono quindi scattati i soccorsi, con i vigili del fuoco del Comando provinciale di Agrigento che hanno provveduto a fare ingresso in casa, riuscendo quindi a prestare assistenza alla malcapitata.

Sul posto si sono presentati anche i sanitari del 118 che hanno dato manforte. A quanto pare, la donna protagonista della caduta avrebbe riportato una frattura.