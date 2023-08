Cade dalla finestra di un balcone, 41enne in codice rosso

L'uomo è stato trasportato in ospedale dopo essere caduto, in modo accidentale, da una finestra al primo piano di una struttura turistica

Un uomo di 41 anni è stato trasportato in ospedale in codice rosso dopo essere caduto, in modo accidentale, da una finestra al primo piano di una struttura turistica nel comune di Orbetello, tra Talamone e Fonteblanda.

L’intervento del 118

L’intervento del 118 di Grosseto risale alla notte scorsa, intorno alle 3.20, e l’uomo è stato portato al Misericordia. Sul posto sono intervenute l’ambulanza infermieristica Cri Orbetello e quella della Misericordia Albinia. Sono stati allertati anche i carabinieri.