Cade da un muretto mentre raccoglie olive e muore: tragedia nel catanese

I Carabinieri della Stazione di Santa Maria di Licodia al lavoro per accertare la dinamica dell’accaduto

Un uomo di 77 anni è deceduto oggi nelle campagne di Santa Maria di Licodia a seguito di una caduta da un moretto mentre era impegnato a raccogliere olive in un terreno di sua proprietà in contrada Poggio Dell’Aquila. L’uomo cadendo a terra avrebbe battuto la testa morendo sul colpo. A dare l’allarme ai soccorsi, la moglie.

Si indaga sull’esatta dinamica

Sul posto è intervenuto il personale sanitario del 118 ma nulla è stato possibile fare per lo sfortunato anziano. Ad arrivare anche i Carabinieri della Stazione di Santa Maria di Licodia per accertare la dinamica dell’accaduto. Il 77enne, vista anche la bella giornata di sole, aveva deciso di recarsi in campagna e di raccogliere un po’ di olive ma purtroppo la caduta gli è stata fatale. Era originario di Santa Maria di Licodia ma residente a Camporotondo Etneo.