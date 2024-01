Paura a Catania, uomo cade dal quarto piano e finisce sul terrazzino: intervengono i soccorsi

Pompieri e 118 in azione nella città etnea: ecco le prime informazioni sull'intervento.

Una brutta caduta e il soccorso: intervento dei vigili del fuoco a Catania per aiutare un 60enne, caduto dal quarto piano. In corso gli accertamenti su quanto accaduto.

Catania, uomo soccorso dopo caduta

“Una squadra dei vigili del fuoco del comando provinciale di Catania è intervenuta, questa mattina, per soccorrere un uomo di 60 anni caduto dal quarto piano che ha impattato sul terrazzino sottostante al primo piano dello stesso edificio a Catania”, si legge nella nota degli operatori.

I vigili del fuoco hanno dato assistenza al personale sanitario del servizio 118, che lo ha poi trasportato all’ospedale Cannizzaro di Catania. Direttamente dall’ufficio stampa del nosocomio si apprende che l’uomo, all’arrivo in PS era già deceduto. Ai medici è stato riferito suicidio.

Sul posto è intervenuta anche la Polizia di Stato per gli accertamenti di competenza.

L’incidente sul lavoro a Palermo

Un’operazione di soccorso è stata necessaria nelle scorse ore anche all’Arenella di Palermo, dove un uomo sarebbe caduto da un’impalcatura mentre effettuava dei lavori di ristrutturazione per una palazzina. Il malcapitato è stato trasferito in ospedale in codice rosso. Si indaga sull’accaduto: l’ipotesi più probabile è che si sia trattato di un brutto incidente sul lavoro. Responsabilità e dinamica sono al vaglio degli inquirenti.

Immagine di repertorio