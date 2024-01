Dramma sul lavoro all’Arenella: operaio cade dall’impalcatura, è in codice rosso

Corsa in ospedale per il povero operaio, vittima dell'ennesimo incidente in ambito lavorativo.

Si registra un terribile incidente sul lavoro in via Cardinale Alessandro Lualdi, all’Arenella di Palermo: un operaio è in gravi condizioni.

Stava eseguendo dei lavori di ristrutturazione in un palazzo della zona.

Incidente sul lavoro all’Arenella di Palermo

Rimane ancora da confermare l’esatta dinamica di quanto accaduto. Secondo una prima ricostruzione, l’operaio sarebbe precipitato da un’impalcatura situata al terzo piano dell’edificio in fase di ristrutturazione.

Soccorso dagli operatori del 118, è stato trasferito in codice rosso all’ospedale Villa Sofia di Palermo. Le sue condizioni, purtroppo, sarebbero molto gravi. Sul luogo dell’infortunio sono intervenuti anche i tecnici dell’Asp per i rilievi volti ad accertare le eventuali responsabilità e il rispetto delle norme di sicurezza sul lavoro a carico dell’azienda per la quale lavora l’operaio ferito.

Una strage senza fine

Questo non è l’unico incidente sul lavoro che si è registrato in Sicilia nelle ultime settimane. I dati sugli infortuni, spesso mortali, sono tutt’altro che incoraggianti: uno degli ultimi report dell’Osservatorio Vega Engineering sulla Sicurezza sul Lavoro parla di una media di 82 morti al mese. Ben 32 incidenti mortali sul lavoro sono avvenuti in Sicilia da gennaio ad agosto 2023: l’Isola è più o meno al settimo posto a livello nazionale.

Immagine di repertorio