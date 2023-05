Ancora una tragedia in Sicilia, cade dal tetto mentre lavora: morto 65enne

Pare che il 65enne stesse eseguendo dei lavori in casa di un amico a Carlentini: la prima ricostruzione dell'incidente.

Ancora un incidente sul lavoro in Sicilia, questa volta a Carlentini, in provincia di Siracusa. Una caduta dal tetto è costata la vita a un uomo di 65 anni, Salvatore Valenti.

La tragedia si è verificata in contrada Piano Monici, nella zona nord della città.

Incidente sul lavoro a Carlentini, Salvatore Valenti cade dal tetto

Rimane ancora da confermare l’esatta dinamica della tragedia. Pare che la vittima, un 65enne, sia caduta dal tetto dell’abitazione di un amico mentre stava eseguendo dei lavori edili. Sembra che l’uomo abbia perso improvvisamente l’equilibrio poco dopo aver raggiunto la cima della scala utilizzata per arrivare al tetto della casa.

Inutili, purtroppo, i tentativi di soccorso: il violento impatto con il suolo non ha lasciato scampo al 65enne. La Procura di Siracusa ha aperto un’inchiesta sull’incidente.

Operaio dentro autocompattatore a Brancaccio

Purtroppo non si tratta dell’unico incidente mortale sul lavoro nelle scorse ore. Un uomo di 48 anni, un operaio di origini marocchine, infatti, è deceduto a Brancaccio (Palermo) dopo essere caduto all’interno di un autocompattatore utilizzato per la raccolta dei rifiuti mentre cercava di ripararlo. Anche in questo caso, i carabinieri e le autorità competenti hanno avviato le indagini di rito per ricostruire la dinamica di quanto accaduto.

Immagine di repertorio