Tragedia sul lavoro, operaio finisce dentro autocompattatore e muore

L'incidente è avvenuto nelle scorse ore a Brancaccio (Palermo), sono in corso le indagini.

Terribile incidente sul lavoro, purtroppo mortale, in via Ingham a Brancaccio, a Palermo, dove un operaio è finito dentro un autocompattatore.

Le sue condizioni erano apparse subito gravi.

Incidente sul lavoro a Brancaccio, operaio dentro autocompattatore

Rimane ancora da verificare la dinamica esatta dei fatti. Secondo una prima ricostruzione dell’accaduto, il malcapitato – operaio di una ditta con sede nella zona industriale – sarebbe finito dentro un autocompattatore, forse mentre cercava di ripararlo.

Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco per estrarre l’uomo dal mezzo per la raccolta dei rifiuti e gli operai del 118. Purtroppo le condizioni del ferito sarebbero apparse subito molto gravi e, nonostante i disperati tentativi, non è stato possibile salvarlo. La vittima aveva 48 anni e aveva origini marocchine: secondo quanto riportato in un articolo di Blogsicilia, si chiamava Mohamed Boujdouni .

Sul caso sono in corso le indagini di rito dei carabinieri. Continuano, purtroppo, le tragedie sul lavoro in Sicilia e nel resto d’Italia: l’anno scorso più di mille lavoratori hanno perso la vita mentre svolgevano le proprie attività. E purtroppo la situazione non sembra migliore per il 2023.