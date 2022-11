Calascibetta, il Baratto amministrativo in aiuto delle fasce più deboli

Dall’Amministrazione comunale una mano tesa verso quei cittadini che si trovano in stato di bisogno: chi non è in grado di pagare i tributi comunali potrà offrire dei servizi a tutta la comunità

CALASCIBETTA (EN) – Via libera da parte della Giunta municipale all’approvazione della proposta di deliberazione avente per oggetto l’aiuto alle fasce deboli della popolazione per il pagamento dei tributi, ovvero il Baratto amministrativo anno 2022.

Dall’Amministrazione comunale “una mano tesa” verso quei cittadini che si trovano in stato di bisogno. Si tratta di una procedura disciplinata dal Codice dei contratti pubblici e a essere interessati saranno tutti coloro che, per ragioni diverse, non sono più in grado di arrivare a fine mese e molto spesso si trovano costretti a non pagare i tributi comunali. È una possibilità a cui si potrà accedere secondo una graduatoria che considererà fattori come l’Isee, che dovrà essere non superiore a 8.500 euro; la condizione di disoccupazione, la numerosità del nucleo familiare, la presenza di persone con disabilità, i genitori soli con minori a carico.

Gli interventi del baratto amministrativo potranno riguardare la pulizia, la manutenzione, l’abbellimento di aree verdi, piazze, recupero e riuso con finalità di interesse generale di aree e beni immobili inutilizzabili e in genere la valorizzazione di una limitata zona del territorio urbano o extraurbano. Sarà compito dell’Ufficio tecnico comunale predisporre un progetto come contropartita dell’importo complessivo del baratto determinato dalla Giunta, articolato in moduli, di concerto con altri servizi dell’Ente con individuazione di obiettivi e finalità di ciascuno. Ogni modulo sarà composto da otto ore dell’importo simbolico di sessanta euro ciascuno e lo svolgimento delle attività potrà essere compiuto sotto la supervisione di un dipendente comunale o in maniera indipendente su indicazione del responsabile dell’Ufficio tecnico. Il limite individuale per ciascuna famiglia sarà pari a 780 euro.

Il Comune provvederà a fornire gli strumenti necessari allo svolgimento dell’attività inclusa una copertura assicurativa per infortuni e rischi a terzi. Alla fine delle attività previste nei moduli, il responsabile del servizio interessato comunicherà tramite un’apposita relazione al servizio tributi, per ciascun beneficiario del baratto amministrativo, l’importo complessivo del tributo da sgravare.

Per iscriversi al progetto, basterà presentare domanda compilando l’apposito modello entro il 31 dicembre 2022 comunicando tutte le informazioni richieste e i dati necessari per l’istruttoria. Nel caso in cui l’importo totale delle richieste fosse superiore all’importo complessivo del Baratto amministrativo, la graduatoria privilegerà comunque le fasce sociali più deboli.