Calatafimi, quasi pronto il Centro riuso rifiuti

Abiti usati e Raee saranno trattati così da poter essere riutilizzati attraverso il sistema di riciclaggio: è la quarta struttura del genere a nascere nell’Isola, a settembre entrerà in funzione.

CALATAFIMI (TP) – A grandi tappe verso l’attivazione del centro di riuso a Calatafimi, un rivoluzionario impianto che servirà per il riutilizzo di determinati rifiuti attraverso il sistema del riciclaggio.

Il personale di una cooperativa, che sarà appositamente formato, gestirà e trasformerà in modo creativo gli indumenti usati e le apparecchiature elettroniche gettate via, implementando un innovativo “modello internazionale” di riduzione e riutilizzo dei rifiuti, che sarà sperimentato in Italia e Tunisia, e poi replicato nella regione del Mediterraneo.

Si tratterà del quarto impianto del genere a sorgere in Sicilia, con una superficie di 240 metri quadrati, nell’area dell’ex macello comunale nella periferia della città. I lavori di ristrutturazione e di adeguamento degli spazi sono stati effettuati grazie al progetto Re-Né, che ha permesso anche di acquistare le attrezzature necessarie per rendere la struttura funzionale e funzionante. Nell’area adiacente al centro del riuso sarà collocata anche un’isola ecologica intelligente per la raccolta di indumenti usati, piccoli Raee, giocattoli di piccole dimensioni e oggetti idonei al riuso. È in costruzione, inoltre, un sito di e-commerce per la vendita online della merce disponibile.

Il personale, selezionato dal Comune di Calatafimi Segesta, dopo la formazione dedicata, si costituirà in cooperativa: il centro sarà quindi gestito in autonomia. La formazione di 100 ore è già partita nei giorni scorsi e terminerà a settembre; le lezioni teoriche-pratiche saranno tenute da Irene Ferrara, imprenditrice ed artigiana designer. Dopo l’inaugurazione del prossimo 14 giugno, in concomitanza con la visita dei partner tunisini del progetto, l’appuntamento si sposta alla fine dell’estate: dall’11 al 16 settembre, a Calatafimi, si terrà l’EcoArt Festival, che prevede un contest artistico pratico sul riciclo, concorso aperto agli artisti nel campo delle arti plastiche e del design sostenibile; la fiera della sostenibilità e altri due eventi legati all’economia circolare e alla salvaguardia dell’ambiente.

“Abbiamo quasi il 90% di raccolta differenziata con il porta a porta, un centro di compostaggio e il centro del riuso – afferma il sindaco Francesco Gruppuso -. Tutte le buone pratiche sono state realizzate e con determinazione ci siamo riusciti”.

“Grazie a questo importante finanziamento – aggiunge il dirigente del settore Ambiente del Comune, Francesco Scandariato – abbiamo potuto recuperare la struttura dell’ex-macello, ristrutturare i locali e rendere gli spazi idonei per l’utilizzo. La cosa più rilevante è l’aver dato opportunità di lavoro ad un gruppo di giovani in un campo così importante come quello dell’ambiente”.

Il progetto “Re-Né – Relancer une Nouvelle Économie”, finanziato dall’Unione Europea all’interno del programma di cooperazione internazionale Italia-Tunisia, ha tra gli obiettivi quello di migliorare la gestione dei rifiuti a livello istituzionale con la creazione di punti di riciclo e di creare una piattaforma internazionale per lo scambio di informazioni e competenze nel settore dei rifiuti.

Il progetto vede coinvolti tra i partner italiani il Comune di Balestrate, capofila, Calatafimi-Segesta e Favignana. Con loro l’Area Marina Protetta “Isole Egadi”, il Cnr-Irib di Palermo e tra i partner tunisini i Comuni di Maamoura, Zarat e l’organizzazione non governativa Utss, Unione Tunisina di Solidarietà Sociale.