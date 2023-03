Calcio a 5, l’Italia vince e convince: con la Macedonia finisce 6 a 3 FOTO

Adesso, basta un pareggio giorno 8 marzo in Svezia per accedere alla fase finale del mondiale 2024.

Guarda le altre foto









































L’Italia di calcio a 5 vince contro la Macedonia del Nord e si avvicina alla qualificazione mondiale di Futsal 2024. La nazionale italiana allenata da Massimiliano Bellarte prima nel suo girone con 4 punti, seguita dalla Svezia con 3 e dalla Macedonia con 1 punto, parte forte nella prima frazione di gioco portandosi in vantaggio con Cutrupi. La prima frazione finisce 3-2 per l’Italia.

Nel secondo tempo, gli azzurri giocando una gara perfetta. La nazionale italiana di calcio a 5 torna dopo 12 anni in Sicilia con una netta vittoria sulla Macedonia per 6-3. Davanti a circa quattro mila spettatori l’Italia vince e convince: basta un pareggio giorno 8 marzo in Svezia per accedere alla fase finale del mondiale 2024.