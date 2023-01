Calcio: attacchi social alla procura Figc dopo sentenza Juve, dalla Federcalcio solidarietà

Attacchi alla FIGC dopo la penalizzazione alla Juventus (-15 punti). In particolare Al procuratore Francesco Chinè e alla sua compagna.

Dopo la penalizzazione-monstre alla Juventus, 15 punti in meno in classifica per il caso plusvalenze decisi dalla giustizia della Federcalcio, si moltiplicano gli attacchi social nei confronti dei vertici della Figc e della sua procura, in particolare del procuratore Francesco Chinè e della sua compagna, a cui viene attribuita una falsa storia ironica su Instagram. La Federcalcio, si apprende, esprime “solidarietà ai destinatari della aggressioni social e sdegno per gli insulti e le minacce via social”.