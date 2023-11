Calcio, Catania: Lucarelli convoca 24 giocatori per Giugliano

Cristiano Lucarelli e il suo Catania sono pronti per la "prova del 9". Il tecnico ha convocato 24 calciatori per la gara con il Giugliano.

Cristiano Lucarelli e il suo Catania sono pronti per la “prova del 9”. Il tecnico etneo ha convocato 24 calciatori per la partita contro il Giugliano, fissata ler domani alle 16:15 allo stadio “Alberto De Cristofaro” e valida per la 15esima giornata del girone C del campionato Serie C NOW 2023/24. I rossazzurri sono in ritiro pre-gara da stasera in Campania. Lunedì in mattinata al “Cibalino” inizierà la preparazione per Catania-Crotone, sfida in pprrgamma mercoledì 29 novembre alle 18:30 e valevole quale ottavo di finale della Coppa Italia Serie C 2023/24. Ecco gli atleti a disposizione dell’allenatore catanese:

1 Bethers

2 Curado

3 Maffei

4 Silvestri

5 Rapisarda

6 Zanellato

7 De Luca

8 Rocca

9 Sarao

10 Di Carmine

11 Mazzotta

13 Bouah

16 Quaini

17 Dubickas

19 Deli

22 Livieri

24 Bočić

26 Lorenzini

27 Castellini

31 Chiarella

32 Chiricò

33 Zammarini

77 Marsura

95 Albertoni.