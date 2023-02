Il Catania si impone anche sul Paternò, decisivo Palermo: le pagelle dei rossazzurri

Servono due gol della mezzala classe 1995 per avere la meglio sulla squadra di Campanella. La promozione è sempre più vicina

Il Catania non si ferma più. E non vuole decelerare fino a che la matematica non dirà Serie C. I rossazzurri piegano anche il buon Paternò di Campanella imponendosi per 2-0 al Massimino.

Catania-Paternò, la partita

Inizio timido del Paternò, il Catania prova sin da subito a rendersi pericoloso. Rapisarda e Chiarella, tra i più attivi, sfondano a destra. Al 12′ ci prova Sarao col sinistro, Mittica para in due tempi. La prima vera occasione per la squadra di Ferraro arriva al 18′ con un filtrante illuminante di Rizzo per Chiarella che dribbla un avversario e calcia in porta: Mittica respinge di puro istinto con i piedi. Immediata la risposta del Paternò: Piciollo riceve dal limite e calcia un destro che si stampa sulla traversa. Legno che dà coraggio agli ospiti che si affacciano con più insistenza nella metà campo avversaria.

Nella ripresa il Paternò continua a giocarsela a viso aperto, il Catania non riesce a pungere. Ferraro cambia Lodi, Chiarella e De Luca per Palermo, Russotto e Sarno (che poi sarà costretto ad uscire per infortunio). Ed è proprio l’ingresso di Marco Palermo che si rivela azzeccato. Al 59′ il 23 etneo si fionda su una punizione di Sarno e sblocca il risultato. Il Catania trova smalto e ancora con il classe ’95 raddoppia: al minuto 70 Mittica respinge il tiro del neo entrato Jefferson, sulla ribattuta arriva ancora Palermo per il 2-0. Gol che spegne il Paternò e che regala l’ennesimo successo al Catania sempre più vicino alla promozione.

Catania-Paternò, il tabellino

CATANIA (4-3-3): Bethers; Rapisarda, Castellini, Lorenzini, Boccia; Rizzo, Lodi (50′ Palermo), Vitale; Chiarella (53′ Russotto), Sarao (66′ Jefferson), De Luca (57′ Sarno, sostituito al 77′ con Forchignone). A disposizione: Groaz, Di Grazia, Baldassar, Giovinco. Allenatore: Giovanni Ferraro

PATERNO’ (4-3-3): Mittica; Dama, De Vivo (68′ Dadone), Cozza, Guarnera, Bontempo, Aquino, D’Amore, Ankovic, Picciolo, Asero. A disposizione: Coriolano, Morasca, Fichera, Saverino, Messina, Dembele, Santapaola, Diakhate. Allenatore: Giovanni Campanella

Catania-Paternò, le pagelle

BETHERS 6,5 – Con una grande parata ad inizio ripresa tiene in piedi il Catania. Sempre reattivo, regala sicurezza a tutta la squadra. Nel primo tempo non può nulla sulla traversa colpita dal Paternò Piciollo.

RAPISARDA 6 – Solita prova di sostanza del terzino rossazzurro. Nel primo tempo attacca, il Paternò si difende bene dalle sue parti, nella ripresa trova anche qualche spunto in più. Si guadagna il calcio piazzato da cui nasce il vantaggio del Catania.

CASTELLINI 6 – La squadra di Campanella crea diversi problemi, ma il centrale etneo si comporta bene e difende con ordine.

LORENZINI 6,5 – Che dire, ennesima prova da leader per il 26 del Catania. Non sbaglia nulla e dimostra, se ancora ce ne fosse bisogno, che questa categoria non gli appartiene.

BOCCIA 6 – Nel finale del primo tempo fornisce una gran palla a De Luca che sfiora il gol. Per il resto si vede poco.

RIZZO 6,5 – Il migliore del suo reparto nel primo tempo. Dinamicità e concretezza: una delizia l’assist per Chiarella poi stoppato da Mittica. Nella ripresa passa in cabina di regia e anche in fase di interdizione la sua prestazione è positiva.

LODI 5,5 – L’inizio di gara è incoraggiante, poi il Paternò esce dal guscio e il Catania fatica a costruire. Nel secondo tempo lascia il campo per Palermo. Dal 50′ PALERMO 8 – Il suo ingresso rinvigorisce la squadra: sblocca la sfida sugli sviluppi di un calcio di punizione, poi trova il raddoppio che mette al sicuro il match. Merita più spazio.

VITALE 6 – Buona prestazione per la mezzala etnea. Prova a buttarsi negli spazi creando superiorità numerica, ma sa anche aiutare la squadra con grande ordine. Se Ferraro non rinuncia mai a lui, un motivo ci sarà.

CHIARELLA 6 – Parte bene e con le sue giocate crea superiorità numerica. Salta l’uomo e ha una grande occasione per sbloccare il match. Si dà da fare ma è meno brillante del solito.

SARAO 6 – Prestazione sufficiente per il centravanti etneo. Sbaglia qualche appoggio, ma ci mette grande impegno in fase difensiva. Non viene servito a dovere in avanti, poi Ferraro lo cambia con Jefferson.

DE LUCA 6 – La Zanzara non incide come vorrebbe. Qualche malinteso con i compagni nell’ultimo passaggio, poi a fine primo tempo va vicino al gol di testa.

FERRARO 6,5 – Andare sempre a 100 all’ora non è possibile, a volte bisogna anche gestire e trovare il momento giusto per offendere. Il suo Catania inizia bene, in seguito si perde un po’. Ha il merito di mischiare le carte nella ripresa e pescare il jolly Marco Palermo. E anche questa non era una vittoria scontata.