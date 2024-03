Addio Lucarelli, ma la musica è la stessa: scialbo 0-0 tra Catania e Potenza. Le pagelle

Prova incolore dei rossazzuri di Zeoli, ma quante occasioni sprecate. Lo stadio contesta i giocatori a fine partita

La scossa che non arriva. Dopo una settimana a dir poco turbolenta, il Catania non va oltre lo 0-0 casalingo contro il Potenza. Al debutto di Michele Zeoli in panchina dopo il divorzio con Cristiano Lucarelli, i rossazzurri escono ancora una volta tra i fischi del Massimino, visibilmente irritato dalla prestazione di Sturaro e compagni. Le occasioni non sono mancate, il cinismo sotto porta si.

Catania-Potenza, la partita

Zeoli lancia il suo nuovo Catania con il 4-3-3 e qualche sorpresa in campo: Furlan per Albertoni, Chiarella per Chiricò. Al centro dell’attacco c’è Cianci che dopo 5′ costringe Sbraga all’ammonizione per averlo atterrato a ridosso dell’area di rigore. Al 21′ la prima occasione è di marca rossazzurra: Celli tenta la conclusione con il suo mancino, ma la sfera si perde alta sopra la traversa. La partita è spezzettata dai numerosi falli in campo, tra questi c’è quello che costringe Zeoli al primo cambio al 29′: Cianci dopo un contrasto di testa, non riesce a continuare e viene sostituito da Costantino. Al 38′ tocca a Cicerelli lasciare il campo per un problema fisico: al suo posto entra Marsura. Nel finale di primo tempo c’è spazio per l’acrobazia di Caturano che mette i brividi a Furlan. Dopo 45′ minuti i fischi assediano il Massimino.

Nella ripresa Zeoli prova a dare la scossa visto il primo tempo anonimo dei suoi, inserendo Ndoj e Rapisarda per Sturaro e Celli. Ma al 53′ è il Potenza a rendersi pericoloso: gran giocata di Volpe per Caturano che non inquadra la porta di poco. Dopo 3′ minuti la risposta del Catania. Discesa centrale di Marsura che imbecca Chiarella, ma Alastra è decisivo in uscita con un super intervento salvando in corner. Il Catania prova a sfruttare il momento favorevole, la palla, però, non entra: al 70′ doppia chance per Marsura prima di testa e poi col sinistro, ma grazia Alastra. Dopo un 1′ la palla del possibile vantaggio è sui piedi di Costantino, ma spara alle stelle da buona posizione. Gol sbagliato, gol subito? Questa volta va bene al Catania, che deve ringraziare prima Furlan e poi la traversa su uno scatenato Volpe tra 75′ e 76′. Sono le ultime vere occasioni della partita, i rossazzurri escono tra i fischi e le contestazioni dei 15.873 spettatori del Massimino.

Catania-Potenza, il tabellino

CATANIA (4-3-3) Furlan; Castellini, Monaco, Kontek, Celli (46′ Rapisarda); Sturaro (46′ Ndoj), Welbeck, Zammarini; Chiarella (62′ Chiricò), Cianci (29′ Costantino), Cicerelli (38′ Marsura). Allenatore: Zeoli

A disposizione: Albertoni, Donato; Curado, Haveri; Ndoj; Peralta.

POTENZA (3-5-2) Alstra; Maddaloni, Hristov, Sbraga; Hadziosmanovic (87′ Marchisano), Saporiti (79′ Steffè), Candellori, Castorani, Pace; Caturano, Volpe (87′ Rossetti). Allenatore: Marchionni

A disposizione: Cucchietti, Iacovino, Verrengia, Paura, Spaltro, Marchisano, Kumi, Petti, Maisto, Burgio, Di Grazia, Mazzeo.

Arbitro: Samuele Andreano

Catania-Potenza, le pagelle dei rossazzurri

Furlan 6,5: Zeoli scegli lui tra i pali. Nella prima frazione di gioco non è mai chiamato in causa, nel secondo tempo salva il risultato con un intervento strepitoso su Volpe.

Castellini 6: Il nuovo tecnico rossazzurro lo sposta a destra a conferma della sua preziosa duttilità. Non solo copertura, spinge anche con un certa insistenza ma non viene servito a dovere. Nella ripresa passa a sinistra.

Monaco 6,5: Fa sentire la sua presenza sempre, imponendosi fisicamente sugli avversari. Nella ripresa salva un gol.

Kontek 6: Sufficiente prestazione la sua. Si trova a suo agio con Monaco a fianco, anche se in due occasioni si fanno sfuggire Caturano.

Celli 5,5: Il primo tiro del Catania è il suo, ma sulla sinistra attacca raramente. Dopo 45′ Zeoli lo cambia cercando maggiore spinta con Rapisarda a destra e Castellini a sinistra. Dal 46′ Rapisarda 6,5: Con il suo ingresso si inizia a manovrare da quella parte e dai suoi piedi nascono le occasioni più importanti dei rossazzurri.

Sturaro 5,5: Il capitano c’è e sprona la squadra. Combatte, si dà da dare, ma la sua condizione lascia a desiderare. Lascia il terreno di gioco a fine primo tempo. Dal 46′ Ndoj 5,5: A dispetto degli altri subentrati non lascia il segno. Sui suoi piedi una buona opportunità dal limite dell’area, ma calcia in curva.

Welbeck 5,5: Gioca da regista nel trio di centrocampo, ma in fase di costruzione si notano tutti i sui limiti. Anche negli appoggi facili sbaglia e si fa ammonire.

Zammarini 6: Prova a dare qualità alla manovra ma incide poco. Nella ripresa passa sinistra con l’uscita di Sturaro, la sua partita, però, non cambia.

Chiarella 5: Zeoli lo rilancia dal 1′, lui non coglie l’opportunità. Nel primo tempo non si vede, nella ripresa si fa ipnotizzare da Alastra. Rimandato. Dal 62′ Chiricò 6,5: Il suo ingresso fa bene al Catania. Salta l’uomo e duetta molto bene con Rapisarda sulla destra.

Cianci 6: Parte dall’inizio ma si fa male alla testa. Fa ammonire Sbraga, poi è costretto ad uscire. Dal 29′ Costantino 5: Ha la possibilità di smentire gli scettici ma nella ripresa sbaglia un gol clamoroso. Non riesce a dare peso all’attacco. Impalpabile.

Cicerelli 6: Solita buona volontà, ma un problema fisico gli impedisce di continuare. Dal 38′ Marsura 6,5: Tra i migliori dei suoi. Dà freschezza sulla sinistra, salta l’uomo e crea apprensione agli avversari. L’unico neo, il più importante: al 70′ doppia occasione per lui, ma non ne approfitta.

Zeoli 6: Prende in mano il gruppo da pochissimi giorni dopo l’addio di Lucarelli. Cerca di mandare in campo la migliore squadra possibile facendo anche delle scelte importanti. Nella ripresa indovina alcuni cambi ma non basta.