Catania, la promozione può arrivare già a Canicattì: tutte le combinazioni

Per i rossazzurri la Serie C è ad un passo. Ecco tutte le combinazioni che porterebbero il club di Pelligra alla promozione già contro il Canicattì

Undici vittorie di fila, ventitré successi in ventisette gare giocate, settantadue punti in classifica, di cui venti di vantaggio sulla seconda. Se ad inizio stagione ci si aspettava un Catania dominante nel Girone I di Serie D, leggere i numeri che è stata capace di mettere insieme la formazione rossazzurra in questo campionato è comunque impressionante. Una supremazia totale e mai scalfita, che ha portato gli etnei ad avere la possibilità di festeggiare la promozione in Serie C con sei turni d’anticipo. Già, perché proprio la prossima gara che aspetta la squadra di Ferraro, la trasferta di domenica sul campo del Canicattì, può consegnare al club guidato da Rosario Pelligra l’aritmetica certezza del ritorno tra i professionisti.

Battere il Canicattì per festeggiare

Il prossimo week-end vedrà il Catania di scena contro il Canicattì, mentre il Locri secondo farà visita al Città di Sant’Agata. Qualora la squadra di Ferraro battesse i biancorossi, a prescindere dal risultato del Locri, gli etnei festeggerebbero al termine dei novanta minuti di gioco la tanto attesa promozione. Ma non è tutto perché esistono alcune combinazioni di risultati che permetterebbero ai rossazzurri di ottenere la certezza aritmetica pur senza vincere. Se infatti il Locri non battesse il Città di Sant’Agata (raccogliendo dunque un pareggio o una sconfitta) il Catania sarebbe comunque irraggiungibile per i calabresi, pure nel caso in cui non riuscisse a vincere sul campo del Canicattì.

Promozione Catania, gli altri scenari

In uno scenario, invece, di mancata vittoria della squadra di Ferraro e di contemporaneo successo dei calabresi, ogni discorso sarebbe rinviato alla giornata successiva. Va infatti ricordato come, in caso di arrivo a pari punti, non si tenga conto degli scontri diretti né della differenza reti: il regolamento prevede infatti la disputa di uno spareggio promozione nel caso in cui due squadre chiudano in testa al campionato a pari punti. Tutti calcoli utili ai fini statistici e nulla più: il succo è che se il Catania dovesse vincere la sua partita festeggerebbe il ritorno in Serie C con sei giornate d’anticipo. Certamente questo sarà l’intendimento con cui Lodi e compagni prepareranno la gara in settimana a Ragalna, alla ricerca della dodicesima vittoria di fila, la più pesante. “Se il Catania fa il Catania, penso e credo che al termine della partita potremo festeggiare”, ha detto proprio il capitano rossazzurro dopo il successo con il Cittanova. Difficile dargli torto.

Simone Vicino