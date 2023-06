Catania, arriva Tabbiani e parte il mercato. L’allenatore atteso in città per le prime mosse

Già ufficializzato dal Catania come nuovo allenatore, Luca Tabbiani è atteso nella città etnea per programmare le prime mosse.

Nomi, mercato, ambizioni e attesa. I sostenitori del Catania, dopo anni di tribolazioni, un fallimento e la successiva ripartenza, sono finalmente tornati a vivere la classica estate del tifoso, tra la curiosità di sapere chi vestirà la maglia rossazzurra nella prossima stagione e le aspettative per il campionato che partirà il prossimo 27 agosto.

In tutto questo, la società etnea una scelta l’ha già compiuta: sarà Luca Tabbiani a guidare la squadra nella stagione del ritorno in Serie C. Tabbiani che è atteso in città nelle prossime ore.

Vacanze e… lavoro

Dopo la conclusione della stagione con il Fiorenzuola, Tabbiani si è preso qualche giorno di libertà per ricaricare le batterie in vista di un campionato, il prossimo, che si preannuncia carico di pressioni e aspettative. Relax sì, ma il neo tecnico rossazzurro nell’ultimo periodo ha avuto tempo per programmare il suo lavoro sulla panchina etnea.

Tabbiani ha approfondito le sue valutazioni in merito ai calciatori che hanno fatto parte del Catania nella scorsa, trionfale, stagione. La società aspetta di conoscere il suo parere per poi procedere con la riconferma, o meno, degli interpreti che hanno riconsegnato alla squadra dell’Elefante il professionismo.

Chiaro, poi, che l’ultima parola spetterà comunque alla dirigenza, e più specificatamente al direttore sportivo Antonello Laneri e, soprattutto, al vice presidente Vincenzo Grella. Laneri ha libertà di movimento sul mercato ma, come in ogni ambito della società, la valutazione finale è poi dell’ex centrocampista di Torino e Parma.

Attesa per la presentazione ufficiale

Conclusi i giorni di ferie, Tabbiani è atteso in città nelle prossime ore per, tra le altre cose, incontrare la dirigenza e valutare insieme alcuni aspetti. La campagna acquisti sarà condotta dalla società ma si terrà in grande considerazione, nella scelta dei calciatori, la loro funzionalità nel sistema di gioco del tecnico genovese, incentrato su aggressività e intensità. Ecco perché, anche in relazione alle possibili riconferme, il parere di Tabbiani peserà.

Se per alcuni calciatori (Rapisarda su tutti), la conferma sembra scontata, per altri potrebbe essere determinante proprio la valutazione del tecnico. Poi ci sarà la presentazione ufficiale a stampa e tifosi per un allenatore che, da emergente, è chiamato ad abbracciare una sfida tanto stimolante quanto irta di ostacoli. Sarà l’occasione per ufficializzare anche il nuovo staff tecnico, che dovrebbe vedere l’inserimento, nel ruolo di allenatore in seconda, di Michele Coppola.

Altra ufficialità in arrivo è quella relativa al programma del ritiro pre-campionato, che si terrà a Zafferana Etnea a partire dalla seconda metà di luglio. Il Catania scalda i motori, con Tabbiani alla guida: a breve si parte.