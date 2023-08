Il Catania vuole Ronaldo, etnei al lavoro per portare il giocatore in Sicilia

Catania al lavoro per completare il centrocampo, etnei in pressing su Ronaldo del Vicenza. Le ultimissime.

Il Catania cerca di rinforzare il centrocampo da consegnare al tecnico Luca Tabbiani in vista dell’avviso del campionato di Serie C. Secondo le ultime indiscrezioni, il club rossazzurro avrebbe messo gli occhi su Pompeu da Silva Ronaldo, 33 anni, centrocampista brasiliano attualmente tra le fila del Vicenza, formazione inserita nel Girone A di Serie C.

Ronaldo, tecnica ed esperienza in C

Elemento di esperienza con un passato di buon livello tra Serie B e Serie C, Ronaldo è dotato di buona tecnica individuale, ottimo tiro dalla distanza e con un discreto fiuto del gol.

Nel corso della passata stagione il centrocampista originario di Caxambu do Sul ha totalizzato 25 presenze nella regular season di Serie C, impreziosite da 3 reti e 8 assist.

L’offerta degli etnei

Al momento, il Vicenza non sembrerebbe intenzionato a lasciar andare il calciatore, poiché ritenuto centrale nel progetto tecnico dei veneti.

Ciononostante, gli etnei avrebbero già presentato un’offerta allettante con la speranza di riuscire ad aggiudicarsi le prestazioni del centrocampista il cui contratto è in scadenza per il 30 giugno del prossimo anno.