Caldo anomalo in Sicilia, in provincia di Messina si toccano i 30 gradi: “Battuto ogni record”

Ancora temperature elevate in Sicilia nel mese di dicembre. Ieri nel Messinese sono stati toccati i 30 gradi.

Temperature record quelle che si stanno toccando in queste ore in Sicilia. Nonostante manchino soltanto pochi giorni a Natale, nell’Isola si continua a respirare un clima primaverile, se non addirittura estivo.

Il dato più eclatante proviene dalla località di Monforte San Giorgio, in provincia di Messina, dove ieri venerdì 16 dicembre è stata toccata la temperatura massima di 30 °C.

A renderlo noto è il SIAS, il Servizio Informativo Agrometeorologico Siciliano, gestito dalla Regione Siciliana. La Stazione SIAS Torregrotta, ubicata in contrada Brugazza ha segnato per l’esattezza un valore di 30,2 °C.

Caldo record in Sicilia, i dettagli del SIAS

Una temperatura così alta nel mese di dicembre non veniva registrata dagli strumenti del SIAS dal 2002. Il valore ha superato anche il precedente record stabilito il 9 dicembre 2010 con 29,7 °C.

“Con 27,6 °C ha superato di 0,5 °C il suo record del mese di dicembre del periodo 2002-2022 (09/12/2010) anche la stazione SIAS Patti (ME)”, sottolinea il Servizio sulla propria pagina Facebook.

“Le altre località tirreniche oggi sono rimaste invece al di sotto dei valori estremi precedenti”, conclude il SIAS.