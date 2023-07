Caronte molla la presa, la Sicilia “respira”: tregua per qualche giorno

La Sicilia si appresta a salutare il caldo record di questi giorni. Previsto un abbassamento delle temperature.

La Sicilia torna finalmente a respirare dopo le ore caldissime che si sono registrate in questi giorni e, in particolare, nel corso di lunedì 24 e martedì 25 luglio, con numerosi incendi scoppiati su diverse zone del territorio isolano.

L’addio di Caronte

L’anticiclone Caronte ha raggiunto il suo picco massimo nella seconda metà del mese di luglio e si appresta a mollare la presa nell’Isola, comportando un abbassamento delle temperature. Dai 45 gradi registrati in questi giorni, si passerà già a partire da oggi ai più “contenuti” 35 gradi.

Farà sempre caldo, certo, ma non a tal punto da rendere l’aria irrespirabile e a dir poco rovente. I cieli rimarranno sempre sereni in assenza di nuvole e non si verificheranno comunque temporali o episodi temporaleschi, a differenza di quanto visto nel Nord Italia, martoriato dalle tempeste.

Le temperature per i prossimi giorni

Per quanto riguarda le temperature, nella giornata di oggi si toccheranno ancora punte di 38-39 gradi nelle zone orientali della Sicilia, in particolare nelle province di Catania e Siracusa.

Massime più contenute lungo il versante tirrenico – con massime di 33-34 gradi – mentre nelle zone più interne della Sicilia per la prima volta dopo diversi giorni si potrà assistere a un adeguamento della colonnina di mercurio al di sotto dei 30 gradi.

Un nuovo rialzo termico è comunque previsto a cavallo tra la fine di luglio e le prime ore di agosto. Nell’occasione in diverse zone della Sicilia le temperature massime toccheranno nuovamente valori vicini ai 40 gradi.