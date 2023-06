Caltagirone, danneggiato defibrillatore donato alla città: denunciato 22enne VIDEO

L'identificazione dell'autore dell'atto vandalico è avvenuta grazie alla sinergia tra i vari Comandi dell’Arma.

I Carabinieri della Stazione di Caltagirone hanno denunciato un 22enne di San Michele di Ganzaria (CT), perché ritenuto responsabile del reato di danneggiamento aggravato.

Nello scorso mese di settembre il sindaco di Caltagirone, Fabio Roccuzzo, si era recato presso la locale Stazione Carabinieri per denunciare il danneggiamento, avvenuto nel corso della notte del 18 settembre in Piazza Umberto I, della colonnina su cui era installato un defibrillatore per pubblica emergenza.

Lavoro certosino

Uno strumento di fondamentale importanza per la speranza di vita in malaugurato caso di arresto cardiaco, donato alla città nel giugno del 2020 dal Lions Club di Caltagirone.

Un lavoro di ricerca minuzioso quello dei Carabinieri, con analisi delle immagini dei sistemi di videosorveglianza presenti nella zona, sia del Comune che di esercizi commerciali.

L’identificazione

Il 22enne è stato così immortalato mentre armeggiava con la colonnina, facendola oscillare fino a divellerla dalla sua base e quindi cadere sull’asfalto. Adesso indagato, l’identificazione dell’autore dell’atto vandalico è avvenuta grazie alla sinergia tra i vari Comandi dell’Arma e grazie alla pregressa conoscenza delle fattezze fisiche del giovane.