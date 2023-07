Caltagirone, ragazzo disabile morto dopo esposizione prolungata al sole: madre condannata

Nuova condanna per una 45enne ritenuta responsabile di aver lasciato morire sotto il sole il figlio 14enne affetto da disabilità.

Nuova sentenza per una 45enne accusata di abbandono pluriaggravato di incapace, in primo grado di giudizio condannata dal Tribunale di Caltagirone a 6 anni e 8 mesi, ritenuta responsabile di aver lasciato il figlio 14enne affetto da disabilità “alla prolungata esposizione a calore da cui ne derivava la morte per ipertermia”.

Nuova condanna per la donna

La Prima Sezione della Corte d’Assise di Appello di Catania ha stabilito la pena a 5 anni. La madre è condannata pure alle spese di mantenimento nel corso della custodia cautelare in carcere e alla rifusione delle spese per una parte civile costituita. Il giovane, affetto da tetraperesi spastico-distonica e disabilità intellettiva grave, morì per ipertermia nel periodo di Ferragosto del 2021.