Nonna “eroina” salva la nipote dall’aggressione del compagno, la STORIA nel Catanese

Vittima del giovane compagno da diverso tempo, la 29enne avrebbe ricevuto la telefonata provvidenziale della nonna proprio durante l'ennesimo episodio di maltrattamenti.

Donna salvata dai maltrattamenti del compagno dalla nonna: è la terribile storia di violenza registrata a Caltagirone, in provincia di Catania, conclusasi grazie alla telefonata al 112 da parte dell’anziana e al successivo intervento dei carabinieri.

Si tratta, purtroppo, di uno dei tanti episodi di violenza contro le donne registrati nelle ultime settimane in Sicilia. Il coraggio di denunciare, questa volta da parte di un familiare della vittima, si è rivelato fondamentale anche in questo caso.

Salvata dai maltrattamenti del compagno dalla nonna, la storia da Caltagirone

Determinante per la vittima, una 29enne di Caltagirone, è stata la nonna che, udite le sue grida al telefono, ha compreso la “situazione” e allertato i carabinieri. La conversazione telefonica tra nonna e nipote, è stata peraltro bruscamente interrotta dall’aggressore, il convivente 24enne della malcapitata, che dopo pochi minuti, tuttavia, si è visto arrivare i militari a casa.

In coordinamento con la Centrale Operativa, infatti, i carabinieri sono intervenuti celermente nell’abitazione della coppia e, appena entrati, hanno trovato la donna che, ancora scossa, tremante e con i segni addosso delle percosse, ha raccontato loro di non tollerare più le violenze del compagno dovute principalmente all’abuso di alcol.

I precedenti

Tutto sarebbe iniziato circa un anno fa quando la coppia, intrapresa una convivenza, avrebbe avuto sin dal principio problemi perché il 24enne, eccedendo nel consumo di birra, iniziava poi a insultare la donna, a picchiarla e a minacciarla di morte.

Nonostante fosse destinatario, dal luglio 2023, del provvedimento di ’”ammonimento del Questore” per i diversi episodi di violenza subìti dalla donna, il 24enne avrebbe continuato con i maltrattamenti fisici e verbali, anche in presenza del figlio piccolo.

Il rapporto tra i due, ormai logorato dall’aggressività del giovane, avrebbe raggiunto il punto di rottura nella serata del 27 febbraio scorso quando, dopo aver bevuto due bottiglie di birra, il 24enne avrebbe chiesto alla donna anche i soldi per comprarne dell’altra. Al rifiuto di lei avrebbe iniziato a offenderla pesantemente e a minacciarla di morte. La donna, in preda alla paura per lei e per il bambino piccolo che portava in braccio, avrebbe cercato di uscire dalla porta venendo tuttavia rimandata in casa e picchiata.

Nel frangente la vittima avrebbe ricevuto la provvidenziale telefonata da parte di sua nonna.

I provvedimenti

I militari, dopo aver accertato le condizioni di salute della giovane e le condizioni dell’abitazione, hanno anche allertato il 118 il cui personale sanitario l’ha accompagnata al pronto soccorso dell’ospedale di Caltagirone, mentre il 24enne è stato arrestato per “maltrattamenti in famiglia”.

Il giovane è stato posto dai carabinieri a diposizione dell’autorità giudiziaria che, convalidato l’arresto, ha disposto per lui la misura dell’allontanamento casa familiare con divieto di comunicare con la persona offesa.

