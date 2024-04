Caltagirone, ritrovato uomo disperso: arriva senza vita in ospedale

Si è da poco conclusa la ricerca di un 76enne disperso dalla notte scorsa nelle campagne di Caltagirone. Ricerca durata tutta la mattinata.

Si è da poco conclusa la ricerca di un 76enne disperso dalla notte scorsa nelle campagne di Caltagirone. La ricerca si è protratta per tutta la mattina dopo la segnalazione da parte dei familiari avvenuta stamattina. Sul posto hanno operato la squadra del Distaccamento di Caltagirone con un Posto di Comando Avanzato e la funzione di Topografia Applicata al Soccorso. La ricerca è stata condotta pure con l’utilizzo del Nucleo Cinofili del Vigili del Fuoco e con il supporto aereo di un elicottero del Reparto Volo dei Vigili del Fuoco di Catania.

L’individuazione dell’uomo e il soccorso

L’uomo è stato individuato in una zona impervia e difficilmente accessibile proprio dell’equipaggio del velivolo, in contrada Valle delle Ferle. Immediatamente raggiunto e soccorso dalla squadra dei Vigili del Fuoco è stato trasportato con lo stesso elicottero presso il presidio ospedaliero di Caltagirone e consegnato alle cure dei sanitari. Presenti sul posto, a collaborare alle ricerche, anche i militari del Comando dell’Arma dei Carabinieri, il personale della Forestale regionale e i sanitari del Servizio 118.

Le condizioni della zona in cui era il signore

La posizione in cui si trovava l’anziano era inaccessibile da terra, dunque, si è reso necessario recuperarlo con l’elicottero con manovra in stazionamento, l’ausilio del verricello e l’intervento degli elisoccorritori. Imbarcare il signore sul velivolo era, dunque, l’unico modo per recuperarlo in quella condizione. Una volta a bordo e nell’impossibilità di consegnarlo ai sanitari intervenuti sul posto, che avrebbero fatto “in situ” le proprie valutazioni, si è deciso di elitrasportarlo direttamente nel vicino ospedale di Caltagirone dotato di elisuperficie. Giunto sul posto i sanitari del nosocomio ne hanno constatato il decesso.