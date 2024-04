Caltanissetta, 16enne minaccia l’ex fidanzatina: “Ti faccio sprofondare con me, promesso”

Il giovane ha ricattato la ragazza, affermando di postare sui social le immagini che la ritraevano nuda se non fossero tornati insieme.

La fine della relazione amorosa mette nei guai un 16enne di Caltanissetta finito in una casa di accoglienza perché avrebbe minacciato l’ex fidanzata di diffondere le sue foto nuda. Il giovane ha poi effettivamente mostrato le immagini attraverso le storie di Instagram per gli “amici ristretti”.

Iscriviti gratis al canale WhatsApp di QdS.it, news e aggiornamenti CLICCA QUI

La minaccia del 16enne all’ex fidanzata

Il sedicenne, colpito dal tarlo della gelosia, in una settimana avrebbe perseguitato la fidanzatina tartassandola di telefonate e poi minacciandola: “Per me sei morta, ti farò vedere le cose peggiori di questo mondo. Non solo chiudo con te, ma ti faccio sprofondare con me, promesso”.

Minacce che sarebbero giunte alla quindicenne anche mentre denunciava ai carabinieri l’incubo che stava vivendo. Da qui l’applicazione del codice rosso nei confronti del 16enne il quale, durante l’udienza di convalida, alla presenza del difensore Maria Francesca Assennato, è scoppiato in lacrime. Ha confermato di aver tartassato la giovane fidanzatina ed ha anche ammesso di aver condiviso uno scatto fotografico che solo la quindicenne poteva vedere su Instagram. Ora il 16enne che ha minacciato l’ex, su decisione del gip del tribunale per i minori, ha l’obbligo di rimanere in casa la sera e non frequentare i luoghi della ragazzina.