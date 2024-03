Instagram e Facebook down, le app Meta non funzionano: cosa succede

Le due app non funzionano e gli utenti segnalano problemi nella visualizzazione di chat, storie e notifiche.

Si registra un Instagram e Facebook down nella giornata di mercoledì 20 marzo 2024: sono numerose le segnalazioni di malfunzionamento delle app gestite da Meta.

L’ultimo episodio simile risale a circa due settimane fa, precisamente allo scorso 5 marzo, quando le app avevano smesso di funzionare correttamente per diverse ore.

Instagram e Facebook down del 20 marzo, le segnalazioni

Su Downdetector, sito che raccoglie le segnalazioni di malfunzionamento di siti e app di vario genere (soprattutto social), si osserva un incremento significativo delle segnalazioni di errore relative alle app Meta, in particolare Facebook e Instagram.

Per quanto riguarda Instagram, sembra che il down riguardi le notifiche: in molti, infatti, scrivono “Non ricevo le notifiche di Instagram, cosa succede?”. Su Facebook, invece, i problemi riguarderebbero soprattutto il caricamento delle storie e delle chat.

Iscriviti gratis al canale WhatsApp di QdS.it, news e aggiornamenti CLICCA QUI

Immagine di repertorio (Foto di Gerd Altmann da Pixabay)