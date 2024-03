Instagram e Facebook down: cosa succede

Migliaia di utenti nel panico per il malfunzionamento di Instagram e Facebook: da diversi minuti i due social network sono inutilizzabili

Migliaia di utenti in allarme da qualche minuto per Instagram e Facebook. I due social network, infatti, hanno smesso contemporaneamente di funzionare, lasciando nello “sconforto” tutti coloro che ne fanno uso.

Instagram e Facebook down: non funzionano

Moltissimi utenti, come detto, non sono più riusciti ad accedere alle loro pagine social: provando a entrare sul browser e sull’app, infatti, non si carica la schermata ma appare una pagina bianca.

Secondo il sito DownDetector, che monitora i problemi relativi alle app e ai siti Web, le segnalazioni di disservizi per Instagram hanno iniziato ad aumentare intorno alle 16 ora italiana. Gli utenti hanno riferito di non riuscire a caricare il feed delle foto o visualizzare le storie degli altri utenti. Ci sono problemi, ovviamente, anche nel pubblicare nuovi contenuti.

Malfunzionamenti tecnici paralizzano Instagram e Facebook



La situazione sembra ancora più grave su Facebook, dove attualmente è impossibile persino accedere ai propri account. Anche in questo caso il picco delle segnalazioni è partito intorno alle 16, con un afflusso consistente di segnalazioni da diverse parti del mondo, e non solo in Italia. Al momento non è chiaro quale sia la causa specifica dei disservizi, ma la portata globale dell’interruzione ha inevitabilmente causato frustrazione tra gli utenti di Instagram e Facebook, molti dei quali si sono riversati su X per esprimere il proprio disappunto, piattaforma in cui l’hashtag #instagramdown è già in tendenza.

