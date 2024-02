Instagram down, il social non funziona: migliaia di segnalazioni degli utenti

Mattinata problematica sul social network Instagram: da diversi minuti non funzionerebbe il caricamento. Gli utenti si lamentano su X.

Instagram down, il social non funziona. Nella mattinata di oggi, sabato 17 febbraio, migliaia di utenti hanno segnalato problemi con il social network. Il sito ‘Down Detector’, piattaforma che monitora lo stato delle reti mobili e dei principali servizi usati dalle persone sul web. riporta che il picco delle segnalazioni si è registrato alle ore 10.31 (3.307 segnalazioni).

Ecco cosa non funziona: proteste su X

I principali problemi segnalati riguarderebbero il caricamento: più precisamente, molti hanno lamentato problemi ad aggiornare il feed. Anche su ‘X’ sono tanti i commenti degli utenti alle prese con i problemi su Instagram. Le segnalazioni non riguardano solo l’Italia, ma anche il resto del mondo. “Ho pensato che Instagram mi stesse eliminando l’account”, ha scritto un utente.

Nessuna comunicazione ufficiale da Instagram



Al momento, l’account ufficiale di Instagram su ‘X’, dove si sono radunati virtualmente gli utenti alle prese con i problemi con l’app, non ha rilasciato commenti ufficiali sui disservizi registrati nella mattinata di sabato 17 febbraio. Nelle prossime ore, in ogni caso, ci si aspetta che il social network possa tornare a funzionare correttamente per la gioia dei milioni di utenti.

