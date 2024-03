Instagram, novità in arrivo: ecco la “Friend Map”

Come annunciato dal portavoce di Meta, l'opzione potrebbe anche suggerire delle informazioni relative ai luoghi in cui si trova la persona seguita

Ispirandosi a una vecchia funzione di Snapchat, Instagram è pronta a lanciare la “Friend Map“, ovvero una mappa per conoscere la posizione degli amici in tempo reale. Una novità importante per la piattaforma, annunciata nelle scorse ore da un portavoce di Meta sul sito TechCrunch.

Come spiegato, la nuova opzione di Instagram potrà avere varie modalità di funzionamento e, tra queste, prevista anche una versione “Ghost” che ne limita il tracciamento.

Instagram, arriva “Friend Map”: come funziona

Come detto, la novità in arrivo da Instagram nasce da un vecchio progetto targato Snapchat, che in passato annunciò la cosiddetta “Snap Map”. Adesso, la piattaforma lancia la sua “Friend Map”. Si tratta di una soluzione possibile in varie forme: dall’apertura a tutti i follower al tracciamento consentito solo alla lista degli “amici stretti”.

Instagram, “Friend Map” anche in anonimo: la modalità Ghost

Come spiegato dal portavoce di Meta sulla nuova funzione di Instagram denominata “Friend Map“, sarà anche possibile scegliere di non condividere mai la propria posizione, oppure semplicemente di nascondere l’ultimo tracciamento attivo grazie alla modalità “Ghost”. Secondo quanto annunciato dal portavoce di Meta, la mappa potrebbe anche suggerire delle informazioni relative ai luoghi in cui si trova la persona seguita.