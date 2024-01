Caltanissetta, alta tensione fra Amministrazione e Caltaqua

Riflettori puntati ancora una volta sul collettore fognario Fungirello e sugli interventi richiesti dal Comune di cui dovrebbe occuparsi la società che gestisce il servizio idrico sul territorio nisseno

CALTANISSETTA – Collettore fognario Fungirello a rischio straripamento. A ribadirlo è stato il sindaco Roberto Gambino dopo alcuni accertamenti avviati nei giorni scorsi del personale tecnico del Comune, che hanno rilevato come il tratto di trincea drenante provvisionale posta in adiacenza ad alcuni immobili presenti nell’area risulti interrato con conseguente innalzamento del livello di fondo della trincea stessa.

“Questo – ha detto il primo cittadino – è per noi motivo di grande preoccupazione per un rischio di tracimazione di acqua anche con modeste precipitazioni”.

La condotta fognaria, si ricorda, ha perso la sua originaria funzionalità per effetto dell’ostruzione con i detriti di un crollo verificatosi nel tratto finale del collettore, a valle della quasi totalità dell’abitato cittadino in corrispondenza del condominio di via Piersanti Mattarella 3/b. Il crollo della volta dello scatolare ha causato il grave dissesto di un corpo di box auto (di pertinenza dello stesso condominio) a suo tempo realizzato proprio sulla verticale dello scatolare.

Dopo la rottura del collettore fognario Fungirello, che convoglia le acque reflue della città verso il depuratore consortile di contrada Cammarella, il sindaco con l’ordinanza numero 25 del 2 ottobre 2023 ha intimato a Caltaqua di avviare con celerità i lavori di ripristino del tratto. “Tempistica – come ha detto Gambino – che Caltaqua non ha più volte rispettato. A oggi non vi è evidenza dell’inizio dei lavori”.

L’Amministrazione comunale, nei mesi scorsi, ha anche deciso di correre ai ripari per evitare eventuali danni con l’aggiornamento del Piano comunale di Protezione civile in caso si dovessero verificare condizioni metereologiche avverse e straordinarie in attesa che vengano ultimati i lavori di ripristino da parte di Caltaqua.

La società, secondo quanto riferito dal sindaco, lo scorso 31 ottobre ha conferito l’incarico per i sondaggi geognostici le cui risultanze sono state consegnate soltanto l’1 dicembre scorso. Non essendo stati avviati i lavori il primo cittadino è tornato alla carica diffidando Caltaqua e invitandola ad avviare gli interventi richiesti nel minor tempo possibile.

Gambino inoltre ha invitato Caltqua a proteggere la zona con sacchi di sabbia da collocare nel piazzale degli immobili interessati adiacentemente all’alveo artificiale, al fine di mettere in sicurezza i vani interrati e di ripristinare la sezione idraulica della trincea drenante che in atto necessita di lavori manutentivi.

“Il Comune – ha concluso il sindaco – vigilerà sugli sviluppi di questa attività affinché Caltaqua si assuma le proprie responsabilità e risolva il problema immediatamente”.