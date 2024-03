Caltanissetta, incendio in appartamento: paura per un anziano portato in ospedale

Sul posto per i rilievi del caso i carabinieri, che hanno agito dopo lo spegnimento del rogo da parte dei pompieri.

Paura ieri pomeriggio per un incendio che si è propagato all’interno di un appartamento a Caltanissetta, nello specifico in via Ruggero Settimo. Un anziano di 81 anni che viveva nella casa andata in fiamme è stato soccorso e salvato dai vigili del fuoco per poi essere portato all’ospedale Sant’Elia dal personale del 118, in codice giallo. Si esclude che l’uomo sia in pericolo di vita, ma è comunque rimasto intossicato dal fumo. Provvidenziale l’applicazione immediata della maschera di ossigeno.

I rilievi e il soccorso anche ai vicini

Sul posto per i rilievi del caso i carabinieri, che hanno agito dopo lo spegnimento del rogo da parte dei pompieri. A causare l’incendio potrebbe essere stato il surriscaldamento di una presa. Evacuate altre case limitrofe per ragioni di sicurezza, essendo stata invasa dal fumo anche la scala del condominio in cui si trovava l’appartamento.