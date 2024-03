Caltanissetta, arrestato 34enne sfuggito all’operazione “Ianus”

La Polizia ha tratto in arresto un uomo di 34 anni che ieri era sfuggito alla cattura durante la mega operazione "Ianus" a Caltanissetta

Questa mattina la Polizia di Stato a Gela ha tratto in arresto un 34enne, sfuggito ieri alla cattura nel corso dell’operazione “Ianus”. Il predetto è stato colpito dall’ordinanza di custodia cautelare in carcere emessa dal G.I.P. presso il locale Tribunale nei confronti di 55 persone, su richiesta della Direzione Distrettuale Antimafia della Procura della Repubblica di Caltanissetta, per i reati di associazione di tipo mafioso, intestazione fittizia di beni, estorsione e traffico di sostanze stupefacenti. Reati aggravati dalla disponibilità, in capo agli associati, di armi (anche da guerra) ed esplosivi.

