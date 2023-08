Attesa per la riapertura della piscina comunale di Caltanissetta

Gli interventi per restituire l’impianto sportivo alla città procedono secondo il cronoprogramma. I cantieri dovrebbero concludersi entro il prossimo mese di novembre

CALTANISSETTA – Proseguono i lavori di ripristino e di messa a norma della piscina comunale di via Rochester. A fare un punto sui lavori, nei giorni scorsi, è stato il sindaco Roberto Gambino, che ha voluto aggiornare tutti coloro i quali attendono con impazienza la riapertura della struttura.

“Un lavoro ciclopico – ha affermato il primo cittadino dopo aver effettuato un sopralluogo all’interno del cantiere e aver constatato con i propri occhi lo stato di avanzamento degli interventi – su cui tra pochi mesi potremmo mettere la parola fine. Gli spogliatoi e le docce sono stati ricostruiti e ultimati, si passerà poi alla nuova struttura che collegherà gli spogliatoi al corpo centrale per poi passare alla messa a norma della vasca più grande”.

Stando alle partole del vertice dell’Amministrazione comunale, sembra dunque essere prossima a una positiva conclusione una vicenda che si trascina ormai da anni e che è stata al centro della vita politica e sociale nissena, con relative polemiche e scontri a volte particolarmente accesi.

“Una piscina – ha aggiunto il primo cittadino di Caltanissetta – che con la nuova tecnologia e la messa a norma di tutti gli impianti sarà un gioiello al centro della Sicilia e ci consentirà di fare sport ad altissimo livello”.

I lavori all’interno della struttura, come già accennato ormai chiusa da anni, sono stati avviati nei primi giorni dello scorso mese di maggio e secondo il cronoprogramma reso noto dall’Amministrazione comunale dovrebbero giungere a conclusione entro il mese di novembre.

L’impianto sarà gestito dalla Rti di imprese denominata Caltanissetta Sportiva, che si è aggiudicata l’appalto che si prolungherà per nove anni, formulando l’offerta di 206.239 euro con un rialzo dell’8% sulla cifra posta a base d’asta di 190.962 euro oltre Iva.

Un impianto tanto atteso da parte dei nisseni e non solo per tornare a dare lustro allo sport agonistico. Tra l’altro, il progetto della Rti è pensato in chiave moderna, al passo coi tempi e coerente con le linee guida della Federazione italiana nuoto (Fin) guardando alle esigenze di tutti con l’obiettivo di renderlo quanto più competitivo possibile all’interno del panorama non soltanto siciliano ma nazionale.