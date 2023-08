Caltanissetta, bilancio partecipativo: è il momento dei progetti

Già decisa l’area d’intervento, i cittadini hanno tempo fino al prossimo 19 agosto per presentare le loro proposte. Toccherà poi alla Commissione valutativa scegliere quelle da realizzare

CALTANISSETTA – È l’area tematica “Cultura, integrazione e inclusione” la più votata (39 preferenze) dai cittadini nisseni nell’ambito del Bilancio partecipativo 2023. A seguire l’area “Cura e bellezza del centro storico” con 29 voti e al terzo posto “Ambiente e sostenibilità” con 23.

A renderlo è stata l’Amministrazione comunale dopo il completamento delle votazioni avvenute lo scorso 18 luglio, che ha così avviato la fase successiva della procedura che prevede la presentazione delle proposte da parte della cittadinanza. Pochi voti per le altre aree tematiche individuate: Sport (6), sviluppo economico (4), turismo (3) e tutela e benessere degli animali (0).

Il nuovo step, come da Regolamento comunale della Partecipazione approvato con Delibera di Consiglio comunale numero 19 in data 08/07/2020, prevede che ora i cittadini residenti a Caltanissetta che abbiano già compiuto almeno 16 anni possano presentare proposte di progetto che ritengano utili per la città o esprimere le preferenze per progetti presentati da altri concittadini i cui contenuti si riferiscano alle tre aree tematiche che hanno ottenuto più voti. I progetti dovranno prevedere un costo massimo omnicomprensivo di euro 6.000. L’Amministrazione si riserva di definire successivamente la destinazione di eventuali importi che dovessero rendersi disponibili nel caso in cui la somma dei costi dei progetti preferiti ed ammessi al finanziamento risulti inferiore a 30.000 euro.

La presentazione delle proposte progettuali deve avvenire tramite consegna a mano presso l’ufficio protocollo del Comune, tramite invio per posta mediante raccomandata con ricevuta di ritorno o per posta elettronica certificata (Pec) protocollo@pec.comune.caltanissetta.it. La proposta deve specificare: nome e cognome del mittente, l’oggetto ovvero “Bilancio Partecipativo 2023 – Progetto area tematica e la Direzione IV- Ufficio Ragioneria, a cui viene indirizzato il progetto”. I progetti presentati devono essere coerenti con l’area tematica scelta e devono contenere al loro interno questi elementi fondamentali: titolo, finalità ed obiettivi, destinatari, scansione delle attività, cronoprogramma e descrizione delle attività e dettaglio delle spese distinto per voci previsto per ogni progetto. I progetti dovranno essere ultimati entro il 31 dicembre 2023.

Ogni cittadino, in forma singola o associata, può presentare un solo progetto per ogni area tematica scelta. C’è tempo sino alle ore 13 del 19 agosto, pena la irricevibilità della proposta per poter partecipare. I progetti pervenuti entro i termini saranno esaminati dalla Commissione valutativa composta dal segretario generale (o suo delegato), dal dirigente dei settori delle aree tematiche votate dai cittadini, dal dirigente della Direzione Lavori pubblici

La Commissione ha a disposizione venti giorni per esprimere il parere in ordine alla fattibilità di ciascun progetto. Completato l’esame da parte della Commissione i progetti ammissibili saranno resi noti tramite apposito avviso pubblico sull’Albo pretorio per poi essere votati dalla cittadinanza.