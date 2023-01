Caltanissetta, bimbo di 9 anni esce da casa dei nonni e si perde: poliziotti lo trovano al buio in lacrime

Un bimbo di 9 anni, uscito da casa dei nonni, si era perso per strada a Caltanissetta: provvidenziale l'intervento dei poliziotti

Un bimbo di 9 anni, che si era allontanato da casa dei nonni, è stato ritrovato dalla polizia a Caltanissetta dopo che i carabinieri avevano diramato una nota di ricerca. Sulla base delle indicazioni ricevute – aspetto e abiti indossati dal bambino – gli equipaggi della Polizia di Stato hanno iniziato le ricerche, partendo dall’area condominiale dove stava giocando con altri coetanei, prima di allontanarsi e percorrendo tutte le vie limitrofe ad essa. Dopo aver perlustrato tutta la zona il piccolo è stato trovato in una stradina sterrata buia in preda a una crisi di pianto.

Il bambino si era perso a causa del buio

Il bimbo, infatti, allontanatosi dall’area condominiale dove abitano i nonni per curiosare in giro, aveva perso l’orientamento e, anche a causa del buio, si era perso. Gli agenti hanno rassicurato il piccolo facendolo salire sull’auto di servizio per ripararlo dal freddo e rifocillarlo con biscotti e acqua in attesa dell’arrivo della madre. Dopo le identificazioni di rito e una foto ricordo, Gabriele è stato affidato alla donna visibilmente emozionata e grata agli agenti per il lieto fine dopo i primi momenti di paura.