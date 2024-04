Caltanissetta, cercasi personale per il Censimento della popolazione

Con avviso pubblico il Comune ha avviato la selezione per il conferimento di due incarichi di coordiantore e 20 rilevatori e addetti al back office. Le domande di partecipazione vanno inviate via Pec entro il 29 aprile

CALTANISSETTA – Al via il censimento permanente della popolazione 2024. Il Comune ha avviato l’iter pubblicando sul sito dell’Ente l’avviso pubblico di selezione per il conferimento di due incarichi di coordinatore e 20 di rilevatori e addetti al back office.

I compiti dei coordinatori

Il coordinatore avrà il compito di coadiuvare il responsabile dell’Ufficio comunale di Censimento e del personale di staff nell’organizzazione della formazione dei rilevatori e, ove richiesto dall’Istat, nell’erogazione della stessa. Dovrà inoltre fornire supporto tecnico e metodologico ai rilevatori loro assegnati; coordinare e monitorare, tramite il Sistema di gestione delle indagini (Sgi) predisposto dall’Istat, le attività demandate ai rilevatori e riferire al responsabile dell’Ucc e al personale di staff sull’andamento della rilevazione e su eventuali problemi emergenti; gestire quotidianamente il diario relativo al campione di indirizzi per la rilevazione da lista assegnati a ciascun rilevatore. Al coordinatore può essere affidato il compito di coordinare le attività di uno o più Centri Comunali di rilevazione ove costituiti in numero superiore a uno per Comune. I Centri comunali di rilevazione dovranno essere individuati in luoghi conosciuti dalla popolazione, dotati di uno o più pc collegati a internet e di un collegamento telefonico

I requisiti per la funzione di coordinatore

Questi i requisiti per ricoprire la funzione di coordinatore: avere età non inferiore a 18 anni; essere in possesso del diploma di scuola superiore di secondo grado o titolo di studio equipollente; essere in possesso di comprovata esperienza in materia di rilevazioni statistiche o di precedenti esperienze lavorative presso gli uffici demografici, anagrafici, elettorali dei Comuni o di precedenti esperienze lavorative presso centri di elaborazione dati di enti pubblici o privati; conoscere e saper usare i più diffusi strumenti informatici e possedere adeguate conoscenze informatiche; avere un’ottima conoscenza parlata e scritta della lingua italiana; godere dei diritti politici e non aver subito condanne penali; avere cittadinanza italiana o di uno degli Stati membri dell’Unione europea o un regolare permesso di soggiorno. Costituisce titolo preferenziale il possesso del diploma di laurea o del diploma universitario conseguito in discipline statistiche, economiche o sociali e precedenti esperienze di supervisione o coordinamento in indagini statistiche.

L’attività del rilevatore

L’attività affidata al rilevatore consiste nella raccolta di informazioni e dati presso le famiglie che gli saranno assegnate nell’ambito del Censimento permanente della popolazione 2024. Le modalità di svolgimento delle indagini e le istruzioni sono impartite durante apposita attività formativa organizzata dall’Istat. Le indagini devono essere effettuate con metodologie di accesso informatico che prevedono, tra l’altro, anche intervista faccia a faccia Capi (Computer Assisted Personal interviewing) mediante l’uso di tablet forniti dall’Istat. Il rilevatore deve espletare l’attività di incarico con mezzi propri. Per ricoprire la funzione di rilevatore/operatore di back i requisiti sono i seguenti: avere età non inferiore a 18 anni; essere in possesso del diploma di scuola superiore di secondo grado o titolo di studio equipollente; saper usare i più diffusi strumenti informatici e possedere adeguate conoscenze informatiche; possedere esperienza in materia di rilevazioni statistiche, e in particolare di effettuazione di interviste; avere un’ottima conoscenza parlata e scritta della lingua italiana; godere dei diritti politici e non aver subito condanne penali; avere cittadinanza italiana o di uno degli Stati membri dell’Unione europea o un regolare permesso di soggiorno. L’incarico è relativo al censimento permanente della popolazione 2024 e si concluderà al completamento delle operazioni censuarie 2024 che comprendono anche la fase di validazione da parte dell’Istat prevista indicativamente per marzo 2025. L’incarico, sia di coordinatore che di rilevatore, ha natura di “incarico temporaneo” e si inquadra come prestazione d’opera di natura autonoma e occasionale, ai sensi dell’art. 2222 del Codice Civile, senza vincolo di subordinazione nei confronti del Comune e non comporterà in nessun caso l’instaurazione di un rapporto di impiego con lo stesso.

Come presentare la domanda di partecipazione

Chiunque intenda partecipare alla selezione dovrà presentare apposita domanda di partecipazione, secondo lo schema allegato all’avviso (allegato A) scaricabile dal sito internet istituzionale del Comune. L’istanza dovrà essere compilata e sottoscritta con firma autografa originale (all’istanza deve essere allegato un documento di identità in corso di validità). In caso di invio via Pec l’istanza dovrà essere firmata digitalmente. Il plico, in busta chiusa contenente la domanda di partecipazione e i documenti richiesti dovrà pervenire entro le ore 11 del 29 aprile a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento oppure potrà essere consegnata a mano all’ufficio protocollo del Comune o spedita a mezzo Pec al seguente indirizzo protocollo@pec.comune.caltanissetta.it.