Caltanissetta, confronto sulle criticità del sistema sanitario

Nei giorni scorsi in Prefettura primo appuntamento della Conferenza provinciale convocata dal presetto Chiara Armenia su sollecitazione dei sindaci e in particolare del primo cittadino del capoluogo

CALTANISSETTA – Riflettori puntati sulla sanità nissena. Su richiesta del sindaco Roberto Gambino è stata avviata l’attività della Conferenza provinciale per esaminare le problematiche sanitarie del territorio.

La Conferenza, convocata dal prefetto Chiara Armenia, si è riunita nella sala Protezione civile del Palazzo del Governo e ha visto la partecipazione dell’assessore regionale alla salute Giovanna Volo, del commissario straordinario dell’Asp Alessandro Caltagirone, del direttore dei presidi ospedalieri di Caltanissetta, San Cataldo e Mussomeli Benedetto Trobia e dei sindaci della provincia.

La presenza dell’assessore regionale alla Salute, come evidenziato dal prefetto, ha rappresentato un indicatore di prossimità nei confronti delle problematiche del territorio, con l’obiettivo di instaurare un dialogo tra tutti soggetti interessati su talune criticità.

“A fronte di una tematica delicata e ampia – ha affermato la rappresentante del Governo nazionale sul territorio, Chiara Armenia – quale quella avente a oggetto l’offerta di servizi sanitari sul territorio, solo una strategia operativa comune che tenga conto delle necessità della provincia, senza abbandonarsi a visioni ristrette e individualiste, potrà contribuire a migliorare in maniera significativa ed efficace la qualità dei servizi sanitari resi nei confronti della collettività”.

Nel corso della riunione l’assessore regionale Volo ha preliminarmente evidenziato il totale impegno della Regione teso a migliorare la rete ospedaliera e in generale i servizi sanitari e ha rimarcato l’importanza di un confronto costruttivo con le realtà territoriali.

“Su mia proposta – ha affermato il sindaco Gambino, che aveva espresso la necessità di convocare una Conferenza permanente già nel corso della Conferenza di fine anno – si è deciso di procedere per singoli dossier, al fine di approfondire e risolvere ogni tematica in maniera diretta ed efficace, sia per quanto riguarda la gestione degli ospedali sia per le strutture territoriali”.

Un pensiero condiviso anche dagli altri sindaci presenti all’incontro, che si sono resi favorevoli ad avviare forme di cooperazione unitarie nell’esclusivo interesse del bene comune e si sono resi disponibili a procedere secondo un disegno operativo univoco, che consenta di approntare azioni coerenti che nel complesso concorrano a rafforzare la rete territoriale e, più in generale, a migliorare la qualità del servizio sanitario in tutta la provincia.