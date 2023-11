Caltanissetta, rivolta al carcere Malaspina: detenuti protestano per le condizioni della struttura

Circa 30 detenuti hanno messo sù una rivolta all'interno del carcere Malaspina di Caltanissetta: i motivi della protesta

Momenti di agitazione all’interno del carcere Malaspina di Caltanissetta. I detenuti, infatti, hanno messo in atto una rivolta all’interno dell’istituto penitenziario, barricandosi nel reparto della struttura penitenziaria dove risiedono. Il motivo della protesta risiederebbe nelle condizioni cui sarebbero costretti all’interno del carcere. A dare manforte agli agenti di polizia penitenziaria sono intervenute pattuglie della polizia e dei carabinieri. La protesta è ancora in corso. Sul posto è presente anche il magistrato di sorveglianza. Al momento non si registrerebbero feriti.