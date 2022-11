Caltanissetta, novità per la Giunta Gambino, Garozzo e Rando neo assessori

Due nuovi ingressi dopo l’uscita dall’Esecutivo della titolare della delega al Bilancio, Luciana Camizzi. Il primo cittadino: "Linfa che servirà a dare uno slancio all’attività dell’ultimo anno"

CALTANISSETTA – Rimpasto all’interno della Giunta comunale nissena. A entrare nella squadra di Governo guidata dal sindaco Roberto Gambino due volti noti in città: Ettore Garozzo e Ivan Rando. A lasciare Palazzo del Carmine Luciana Camizzi, che in questi anni è stata assessore al Bilancio

Per Ettore Garozzo si tratta di un ritorno a Palazzo del Carmine: ex imprenditore e fotografo per passione, ha vissuto appieno la vita politica come consigliere comunale tra il 1993 e il 1997 con la lista civica “Patto per la città”. Nelle ultime elezioni amministrative era stato designato come assessore dal candidato a sindaco Salvatore Messana. Volto altrettanto noto è quello di Ivan Rando, imprenditore ed ex presidente dei Giovani industriali di Caltanissetta.

“Una nuova linfa – ha detto il primo cittadino – all’interno della Giunta. Forze nuove che serviranno a dare uno slancio all’attività da portare avanti nell’ultimo anno di mandato. Due professionisti ai quali sono felice di dare il benvenuto, certo che apporteranno un importante contributo nell’attuazione del programma elettorale”.

“Il mio grazie di cuore – ha aggiunto Gambino – va all’assessore Luciana Camizzi, che di questa Giunta è stata componente fondamentale. Grazie per il lavoro svolto con passione e abnegazione. Auguro a lei le più grandi fortune nella sua vita professionale”.

Come evidenziato dal sindaco, i due nuovi assessori “si occuperanno di deleghe molto affini alle loro esperienze professionali, attitudini e qualità umane. Non è una ripartenza ma un ulteriore passo per migliorare l’opera già iniziata dal resto della Giunta”. Nello specifico, Transizione ecologica, Mobilità, Toponomastica, Partecipazione, Centro storico e Quartieri saranno di competenza di Ettore Maria Garozzo, mentre le deleghe dell’ex assessore Camizzi – Bilancio, Partecipate, Risorse umane, Polizia municipale, Sicurezza sui luoghi di lavoro – passano a Ivan Rando. Confermata come vice sindaco, così come si legge nella determina sindacale numero 61 del 10 novembre, l’assessore Grazia Giammusso, mentre restano in capo al sindaco le materie connesse ai Rapporti istituzionali, Rapporti con il Consiglio comunale, Urbanistica, Agenda urbana ed i rami tutti di Amministrazione non espressamente delegati.