Caltanissetta, via all’iter per il Bilancio partecipativo 2024

Trentamila euro è l’importo previsto per i progetti. Tutti i cittadini che hanno compiuto almeno sedici anni possono esprimere il loro parere online sulle varie aree tematiche fino alle 24 del 19 marzo

CALTANISSETTA – Al via l’iter per l’approvazione del bilancio partecipativo 2024. L’Amministrazione comunale ha infatti già pubblicato l’avviso per la scelta, da parte della cittadinanza, delle aree tematiche che saranno interessate dai progetti.

Trenta mila euro l’importo del bilancio di previsione 2024 quest’anno destinato ai progetti ai sensi della legge regionale n. 5 del 24 gennaio 2014, art. 6 c. 1. Un importante strumento, come più volte sottolineato dalla Giunta Gambino, per coinvolgere la cittadinanza nelle scelte di azioni di interesse comune.

Come previsto dal regolamento comunale per la partecipazione civica i cittadini residenti in città, che hanno compiuto almeno sedici anni, avranno tempo sino alle ore 24 del 19 marzo per esprimere le loro preferenze tramite voto on line individuando così le aree tematiche tra quelle stabilite dalla Giunta comunale con Delibera n. 140 del 12/12/2023: cultura, integrazione e inclusione; ambiente e sostenibilità; cura e bellezza del centro storico; sport; sviluppo economico; turismo e tutela e benessere degli animali.

Per partecipare alle votazioni, i residenti potranno collegarsi online al sito istituzionale del Comune (https://caltanissetta.comunelive.it), identificarsi tramite Spid ed esprimere la propria preferenza.

La votazione, per chi non avesse lo Spid, è consentita anche in presenza all’ufficio Relazioni con il Pubblico del Comune, posto al piano terra di Palazzo del Carmine in Corso Umberto I n. 132, dalle ore 9:30 alle ore 12:00 dal lunedì al venerdì e dalle 16:00 alle 17:00 di giovedì.

Verranno selezionate le tre aree tematiche che avranno ottenuto il maggior numero di preferenze. L’iter proseguirà nei prossimi mesi con l’apertura dei termini per la presentazione dei progetti da parte di cittadini o associazioni nelle aree individuate e la votazione da parte dei cittadini.