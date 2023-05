Caltanissetta, logo Polizia di Stato illumina facciata ospedale Sant’Elia

Un messaggio riguardante l'importanza della sicurezza per chi orbita all'interno delle strutture sanitarie, dai pazienti agli stessi operatori.

Parte dal nosocomio di Caltanissetta, l’ospedale Sant’Elia, storico punto di riferimento per i pazienti del centro Sicilia ma non solo, il messaggio di quanto sia importante la sicurezza per chi orbita all’interno delle strutture sanitarie, dai pazienti agli stessi operatori. Ecco dunque che, la proiezione del logo della Polizia di Stato che campeggia sulla facciata dell’ingresso principale, assume un significato più che simbolico.

Le parole del direttore

A sottolineare l’importanza dell’apertura del posto di polizia presso il Sant’Elia è un soddisfatto Bendetto Trobia, direttore dell’ospedale nisseno. “Finalmente riapre il posto di polizia all’interno del nostro presidio a tutela di tutti, operatori sanitari, pazienti e utenza. Sono felice di questa grande sinergia che si è creata con il questore Pinuccia Albertina Agnello. Siamo orgogliosi di avere inaugurato il posto di polizia che opererà dal lunedì al giovedì dalle 8 alle 20, il venerdì 8-18 e il sabato 8-14.

Operativi h24

“Siamo speranzosi che questo servizio – prosegue Trobia – , così come dichiarato dal questore, possa essere, se necessario e ritenuto opportuno dalla stessa, implementato per poi essere operativo h24, sette giorni su sette. Prendendo spunto dalla collaborazione tra Asp e polizia di Stato ho anche lanciato un’iniziativa comune e ieri sera per qualche ora sono stati proiettati, su una delle facciate dell’ospedale, il simbolo della polizia e il logo dell’Asp di Caltanissetta a testimonianza della grande collaborazione e per omaggiare chi garantirà la nostra sicurezza”.